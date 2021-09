En el Dia de la Industria, Cascallares recorrió dos empresas del Parque Industrial

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió las empresas Andariega y Ball, ubicadas en el Parque Industrial de Burzaco, y dialogó con sus autoridades sobre el desarrollo productivo que llevan adelante en el distrito, en el marco del Día de la Industria Nacional. La jornada se llevó adelante primero en Andariega, ubicada en Gral. Madariaga N° 1805 donde, acompañado por el secretario de Interior José Lepere, el jefe comunal recorrió las instalaciones del lugar y participó de la inauguración de un nuevo sector de la planta. Además, se le entregó una placa conmemorativa a su fundador, Reinaldo Pereyra, por ser una de las empresas más antiguas del parque industrial browniano. Posteriormente, Cascallares recorrió la empresa Ball, sita en Luis María Drago 2520, la cual realizó una importante inversión para instalar una cuarta línea de producción de enlatados. “Estamos como siempre con nuestro equipo apoyando y trabajando junto a las industrias locales. La Industria Nacional es presente y futuro para nuestro distrito, para la región y para la Argentina”, indicó Mariano Cascallares. De la jornada participaron también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico; el presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Ariel Vinagre; el vicepresidente, Miguel Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Mixta, Roxana Rodríguez. También dijeron presente el director provincial de Desarrollo Industrial, Eduardo Mari; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini; el secretario de la Comisión Mixta, Silvio Nobarbós, además de autoridades de las dos empresas visitadas y representantes de las fábricas que forman parte del Parque Industrial de Burzaco.

