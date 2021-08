Clausuraron una industria química que realizaba vuelcos en el Arroyo del Rey

Un operativo conjunto realizado por el Municipio de Almirante Brown y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) concluyó con la clausura de una industria química del parque industrial al detectarse un vuelco en el Arroyo Del Rey. Los ensayos preliminares efectuados permitieron establecer que los líquidos analizados no serían tóxicos. Todo comenzó a partir de una denuncia de vecinos de la zona de la calle Melián al 2400 donde el arroyo había adoptado una colocación fuera de lo habitual. Inmediatamente un equipo de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat de la Comuna browniana llegó hasta el lugar e inició las primeras pruebas. Allí se convocó a la ACUMAR y el trabajo conjunto de ambos organismos se abocó a verificar el estado ambiental de la zona. Fue en ese operativo que se determinó la existencia de un vuelco supuestamente proveniente de la industria Química Ros. ACUMAR informó que la empresa en cuestión fue fiscalizada y se declaró su clausura total como medida preventiva y dando cumplimiento a la Resolución de ACUMAR N° 12/2019. Mientras tanto, se realizó un intenso operativo orientado a tomar muestras del arroyo para obtener datos de parámetros y hacer la caracterización del parámetro localizado. Además, como parte de las medidas de contingencia, se realizó una extracción de parte de los efluentes con un camión cisterna con el objetivo de reducir la posible dispersión del efluente volcado y detectado sobre el curso de agua. Finalmente, se informó que la descarga ya ha sido identificada y ha cesado, por lo que los vuelcos localizados ya han sido controlados.

Both comments and pings are currently closed.