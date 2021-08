Kicillof propuso ampliar la presencialidad educativa ante la baja de casos y el aumento de vacunados

“Siguiendo experiencias de Estados Unidos, lo que nos disponemos a hacer es que la distancia óptima, en vez de ser de 1 metro y medio, que sea de 90 centímetros entre una persona y otra”, comentó y apuntó: “Si la distancia fuera menor a esos 90 centímetros (por las características físicas del aula) , lo que propone la provincia es reforzar con medidas de cuidado relacionadas a testeos y a la ventilación óptima”. En ese sentido, comentó que la cartera educativa también reforzará la cantidad de medidores de dióxido de carbono para vigilar la ventilación dentro de cada aula, y precisó que las escuelas que pueden tener limitaciones por el espacio son aproximadamente 1.000 de las 15.000 que hay en toda la provincia. “En base a esta propuesta vamos a estar muy cerquita de la presencialidad plena”, aseveró el gobernador y dijo que si el Consejo Federal acepta se implementará “de forma inmediata y en todos los distritos habida cuenta que los problemas, en todo caso, son por las características de cada establecimiento”. La situasión actual en las aulas El pasado 2 de agosto, unos 4.240.000 alumnos de 16.400 establecimientos públicos y privados regresaron a las aulas en todo el territorio bonaerense después de las vacaciones de invierno con las medidas de cuidado implementadas desde principios de año” para evitar contagios de coronavirus. El regreso a las aulas se dio en el marco del Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales, acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa, que establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal. Actualmente las clases en la provincia se dictan mediante el sistema de rotación presencial semanal, por lo que una semana concurre al establecimiento la mitad de un aula, que cursará desde sus casas la semana siguiente. Los modelos de organización escolar se implementaron considerando el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento social obligatorio. Por ello, con la propuesta de aumentar la frecuencia, el gobernador reiteró que si hubiera dificultades por el espacio se buscará “redoblar los cuidados”. “Si el distanciamiento no se puede cumplir, en esos casos especiales buscaremos que haya controles rígidos”, manifestó. Kicillof añadió: “Veremos qué medidas reforzamos para que no corran riesgo los chicos y chicas como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia; eso es cuidarlos, no dejar que se enfermen”.

