Cascallares y Raverta recorrieron jornada de servicios de ANSES y visitaron cooperativas gastronómica

El Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, y el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, las oficinas locales del organismo nacional y una jornada integral de servicios en José Mármol. Asimismo visitaron una cooperativa gastronómica en Rafael Calzada. La visita comenzó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) José Mármol, ubicado en Frías 4100, donde Cascallares, Raverta y Lepere recorrieron el Operativo ANSES que realizó el asesoramiento e inicio de trámite de jubilaciones y pensiones derivadas, focalizando el trabajo y la convocatoria de mujeres entre 60 y 64 años que tengan posibilidad de jubilarse con el nuevo reconocimiento de aportes por año por tareas de cuidado de hijos e hijas. Allí dialogaron con las mujeres que iniciaron este importante camino a la jubilación a través del reconocimiento de los aportes, junto con el jefe de Gabinete de Anses, Juan Pablo Yovovich; la jefa Regional Paula Lambertini y la coordinadora Laura Cegarra. Posteriormente, respetando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, las autoridades se trasladaron hasta la Plaza De las Artes en Glew, donde se llevó adelante una jornada integral de servicios del Estado Municipal en tu Barrio, que incluyó tramitación de DNI y Zoonosis. Luego visitaron dos Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES que funcionan en el distrito: una en Longchamps y otra en Burzaco, donde dialogaron con el equipo que en esos lugares trabaja todos los días dando respuesta a las consultas de los vecinos y vecinas o ayudándolos a resolver sus trámites. En este caso, participaron también los gerentes de la UDAI de Longchamps, Ángel Akike, y de Burzaco, Viviana Tachella. Por último, Cascallares y Raverta recorrieron la cooperativa gastronómica Sociedad de Fomento “17 de agosto”, ubicada en el cruce de San Martín y San Carlos, donde charlaron con las trabajadoras que la gestionan y llevan adelante. “Muy contentos de recibir a Fernanda Raverta y a todo su equipo. Primero estuvimos en un operativo de ANSES en José Mármol en el marco del programa de reconocimiento de aportes para tareas de cuidado, luego en Glew con una jornada integral de servicios, y también recorriendo oficinas de ANSES y una cooperativa. Fue una jornada muy constructiva y muy útil para seguir acercando las políticas públicas a los barrios”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, Cascallares subrayó que el trabajo conjunto “es una alegría ya que de a poco estamos saliendo de la pandemia y potenciando el trabajo articulado con los gobiernos Nacional y Provincial con la expectativa de cuidar a nuestra gente”. Raverta, por su parte, remarcó la importancia de llegar a las mujeres con el reconocimiento de aportes y enfatizó que “con todas las medidas que tomamos durante la pandemia en Almirante Brown acompañamos a 1.793 empresas y 50.429 trabajadores formales con el ATP y continuamos acompañando a 198 empresas y 10.690 trabajadores con el REPRO II”. En esa línea, enfatizó que “vamos a continuar en esta dirección porque tenemos la firme convicción que el trabajo es el pilar fundamental para la reconstrucción de nuestra Argentina”. “Este es un distrito con un intendente activo que lleva adelante una gran cantidad de políticas para sus vecinos y vecinas”, añadió. De las distintas actividades participaron también la diputada nacional María Rosa Martínez; el diputado nacional Federico Fagioli; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana local, Paula Eichel, y el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari. También dijeron “presente” la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano, y los delegados y delegadas Valeria Ramallo (José Mármol), Guillermo Antoniani (Glew), Andrea Cappaso (Burzaco) y José Canto (Rafael Calzada), entre otras autoridades.

