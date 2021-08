Cascallares inauguró el Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”

En un emotivo acto, el intendente municipal Mariano Cascallares junto a los veteranos de guerra de Almirante Brown, inauguraron el Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”, y un salón de esparcimiento en el Centro de Excombatientes de Malvinas “Puerto Argentino”, ubicado en el barrio Vattuone. Allí también quedó en custodia una placa del cementerio de Darwin, perteneciente a la tumba del soldado Mario Gustavo Rodriguez, vecino del distrito caído durante el conflicto bélico, que fue trasladada al continente. Bajo un sol radiante, el viejo anhelo de los héroes brownianos y ciudadanos ilustres del Municipio se hizo realidad con la inauguración del Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”, para seguir rindiendo homenaje a quienes fueron parte la histórica gesta en defensa de nuestra Patria. Participaron de la apertura de los nuevos espacios, el secretario del interior de la Nación, José Lepere, el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Gobierno Juan Fabiani y su par de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán; la rectora de la Universidad de Lanús (UNLa), Ana Jaramillo, el presidente del Centro de Excombatientes Puerto Argentino, Guillermo Rezk; el coordinador de excombatientes de Almirante Brown, José Manuel Palacios, y la titular de la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, María Fernanda Araujo, entre otros. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto de silencio en memoria de los caídos en la gesta de Malvinas. Más tarde se procedió a la firma de tres convenios entre el Municipio, la UNLa y el Centro de Excombatientes para consolidar la tarea que llevan a cabo todos los sobrevivientes, a través de cursos de capacitación para quienes guíen el Museo y destinados a los docentes de las instituciones del distrito, además para el archivo oral de las memorias de los veteranos y familiares. En la ocasión, Guillermo Rezk, agradeció al Municipio y a todos los compañeros y familiares que hicieron posible la creación de un espacio para que la comunidad conozca la historia de quienes lucharon por la Patria. En consonancia, José Manuel Palacios -que recordó cada una de las instancias vividas por los veteranos para lograr un merecido reconocimiento- se sumó a los agradecimientos y destacó el compromiso del intendente municipal Mariano Cascallares que permitió seguir malvinizando el distrito, para no olvidar a los sobrevivientes y a los 632 soldados que entregaron su vida en defensa de la soberanía. Por su parte, el jefe comunal sostuvo: “Es un orgullo poder dar este nuevo paso con la inauguración del museo y el salón de esparcimiento. Esto es solo una foto de una larga película de trabajo, de militancia y de empuje que hoy concretamos con algo hecho a la medida de las necesidades y a la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante; por eso en nombre del Municipio y del pueblo de Almirante Brown queremos abrazarlos”. Asimismo, Cascallares remarcó: “Hoy podemos empezar a soñar con una Argentina más desarrollada, con mayor inclusión y no tengo dudas que éste es un hito fundamental para trabajar en ese sentido”. Entre tanto, María Araujo subrayó la acción de Adriana la hermana de Mario Rodríguez, caído en la guerra, en dar en guarda y custodia una de las placas del cementerio de Darwin de su amado hermano, con la leyenda “Soldado Argentino sólo conocido por Dios”, que fue trasladada al continente luego de realizarse las localizaciones de nuestros soldados en 2018. Adriana, por su parte, se mostró emocionada y agradecida por el apoyo incondicional de la Comuna. Al término de los discursos, se llevó adelante una acción de gracias y la bendición de las instalaciones y de los presentes. Más tarde se efectuó el tradicional corte de cintas para dejar formalmente inaugurados los nuevos espacios, además del descubrimiento de las placas recordatorias. En la ocasión, el intendente que recibió un presente de los excombatientes, entregó a la institución un teodolito un instrumento de medición mecánico óptico universal para medir distancias y desniveles, similar a los utilizados en la guerra de Malvinas para el tiro de artillerías. Participaron también de la jornada el subsecretario de Seguridad de Almirante Brown, Martín Borsetti, la secretaria de la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, María del Valle Cayo, además de autoridades de la Universidad de Lanús, entre ellos, el responsable del Observatorio de Malvinas, César Trejo, y representantes de diferentes centros de excombatientes de la provincia de Buenos Aires, y de familiares de nuestros héroes brownianos.

