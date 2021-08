El Presidente pondrá en marcha el Centro Universitario de la Innovación

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy, a partir de las 11.30, la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza. El mandatario estará acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk. En el CUDI se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico, dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur). Durante el acto, autoridades nacionales firmarán el convenio para su puesta en marcha con los rectores Alberto Barbieri (UBA); Héctor Aiassa (UTN); Walter Wallach (Unahur); Alejandro Villar (Unqui), y Dario Kusinsky (Unpaz). El objetivo de este centro es la “formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud”, según se informó en un comunicado. La sede del CUDI, que se encuentra en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3, cuenta con tres pisos, 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos. Posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre. Además, su área de investigación contará con dos laboratorios de física y química para las carreras de Biotecnología y Tecnología de los alimentos; un laboratorio de alimentos para la carrera Tecnología de los alimentos, y un laboratorio de informática para las carreras Producción y Diseño de Videojuegos y de Sistemas Informáticos.

