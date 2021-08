Sánchez Malcolm: El acceso a internet es “garantía de acceso a otros derechos”

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, afirmó que el acceso a internet es la “garantía a otros derechos”, y ratificó la decisión del Gobierno de considerarlo “un servicio público esencial y en competencia”. Sánchez Malcolm, quien representó a la Argentina en la última reunión ministerial del G20, defendió la declaración de internet como servicio público esencial y en competencia; y consideró que “el Gobierno quiere avanzar en la universalización de los accesos”.Sobre la judicialización encarada por las empresas, la funcionaria indicó que “la salida jamás es ir por medidas cautelares”.Los siguientes son los principales tramos de la entrevista con Télam: -Sánchez Malcolm,¿qué lineamientos llevó la Argentina a la reunión ministerial del G20? -Los lineamientos que llevamos tienen que ver con la digitalización con inclusión, y con que el apoyo y traslado de la tecnología por parte de los países desarrollados sea efectivo, que se comprometan efectivamente a democratizar el acceso a la tecnología y los desarrollos. Primero se había dicho que fuera voluntario, la Argentina impulsó que no lo fuera. También en la consideración de los flujos seguros de datos, planteamos que se atendiera a las desigualdades que hay en países en desarrollo, e impulsamos que no se hablara de agenda verde sino de sustentabilidad, para mirarla con una perspectiva integral; así como reforzamos el planteo de resolver, de revertir, las brechas de género. -¿Hubo reuniones bilaterales? -Tuvimos una muy interesante con la Unesco que se interesó con programas de desarrollo y reducción de brecha de género, puntos digitales y Centro G+T. El ministro de Ciencia (Roberto Salvarezza) tuvo una con Brasil y abrimos la posibilidad de armar mesas de trabajo para ciberseguridad. También para retomar la conexión de redes públicas, así complementamos el trabajo de cable submarino con Chile. Tenemos intenciones de armar una mesa de trabajo en la que Arsat, con la red Federal de Fibra Óptica (ReFeFo), se conectaría a una red de Brasil troncal y pública que otorga conectividad al sector público, de investigación y científico. -¿”Puntos digitales” es la plataforma de aprendizaje? -No solo a la plataforma sino también los espacios de encuentro de continuidad pedagógica, de capacitación, información y esparcimiento. (ver https://mapa.puntodigital.gob.ar/). Ya hay más de 610 puntos digitales y estamos planificando la apertura de otros 100 más. Es un trabajo entre el Gobierno nacional y los municipios. Desde la Jefatura de Gabinete se proveen las 24 o 26 computadoras por punto digital, proyectores, televisores y consolas de videojuego; la plataforma de aprendizaje y la coordinación del programa. Los municipios proveen el lugar físico. Y están en las 24 jurisdicciones. -Todas estas políticas ¿forman parte de un proyecto integral? ¿Se articulan? -Esto se articula en diferentes líneas con lo que hacemos desde Innovación pública. Una tiene que ver con la capacitación, la inclusión financiera, la inclusión digital. El Argentina Programa es un plan que se complementa con las becas País Digital, que están en curso y esperamos anunciar próximamente. Y desde el Centro G+T se complementa con 1.200 becas que anunciamos hace diez días más las capacitaciones sin límite de cupo, y otras que esperamos anunciar en los próximos meses. -Todas iniciativas posibles si hay conectividad real… -En esta línea tenemos dos grandes vías: la conectividad móvil y la fija al hogar. Ambas se fueron incrementando en 2020 y en lo que va de 2021. En internet fija el crecimiento fue de 8,85% en 2020 y del 6,8% en el primer trimestre de este año (9.637.956 hogares con banda ancha fija, según datos de Enacom). Tiene un crecimiento que no se frena y que tenemos que incrementar. En términos de internet fija, el promedio nacional es del 70%, pero tenemos diferencias entre las provincias. Complementariamente, tenemos las comunicaciones móviles, con alta penetración (125%) de las cuales la mitad son cuentas prepagas o planes mixtos. Hay ciudades con sobrepenetración, como la ciudad de Buenos Aires. Internet es un servicio público esencial y en competencia. Y estamos en un contexto donde además, claramente la garantía del acceso a internet es garantía de otros derechos. Estas distintas líneas de inversión es un trabajo importante que hace el Estado. Es así como tenemos que seguir llegando a cada ciudadano. Es un desafío que se da en todo el mundo, no sólo en la Argentina. -En la Argentina el sector privado no acepta que se categorice internet como servicio público. -La declaración de internet como servicio público se volvió a establecer a partir del decreto, pero ya había referencias en reglamentaciones y legislación anteriores que el macrismo había dado de baja. Todo lo que se refiere a considerar como servicio público tiene por objetivo universalizar el acceso, y garantizar la regularidad, continuidad y obligatoriedad del servicio, en un contexto de pandemia entendiendo a internet como una puerta a otros derechos. Los esfuerzos y las reglamentaciones del Gobierno tienen por principal objetivo garantizar el acceso a internet, y, en ese sentido, se trabajó fuertemente con los planes básicos universales (PBU). El Gobierno quiere avanzar en la universalización de accesos. La solución jamás es ir por las medidas cautelares que invalidan un proceso de democratización, que es mucho más importante.

Both comments and pings are currently closed.