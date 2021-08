Procrear II abre una nueva inscripción para sortear viviendas en Desarrollos Urbanísticos

Una nueva convocatoria del Plan Procrear II familias estará diponible a partir de este martes y contempla el sorteo de viviendas en desarrollos urbanísticos concretados en las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrirá a las 10:00 las inscripciones para que familias de once provincias del país puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II. Las y los interesados podrán completar el formulario de inscripción para participar por las 494 viviendas a través de la página oficial del programa. Las viviendas están en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. Como parte de la iniciativa federal Casa Propia, en esta ocasión se sortearán unidades funcionales ubicadas en los predios de Bahía Blanca, Canning, Ciudad Evita, Haedo, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires; y el de Estación Buenos Aires, en CABA. También en los de Barrio Liceo, San Francisco y Alejandro Roca (Córdoba), Corrientes (Corrientes), La Dormida, Maipú, Malargüe, Mendoza, San Martín, San Rafael (Mendoza), Posadas (Misiones), Zapala (Neuquén), Bariloche y Viedma (Río Negro), San Luis (San Luis), Río Gallegos (Santa Cruz) y La Banda (Santiago del Estero).

Both comments and pings are currently closed.