Histórico: Trotta y Cascallares inauguraron una escuela primaria en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, inauguraron la Escuela Primaria N° 83 de la localidad de Ministro Rivadavia. Se trata de un hecho histórico porque hace 21 años que no se inauguraba un establecimiento primario nuevo en nuestro distrito. El acto de apertura de la nueva institución educativa browniana contó también con la participación de la diputada provincial, Cristina Vilotta; del titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, Leonardo Herrera; del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; y de la directora de la institución, Mayra Muñoz, además de autoridades educativas y representantes de los gremios docentes. Luego del tradicional corte de cintas, las autoridades presentes descubrieron una placa recordatoria y se procedió a la entrega de banderas de ceremonia nacional, provincial y municipal. Posteriormente -tras una acción de gracias y la bendición de las nuevas instalaciones- Cascallares subrayó la importancia de inaugurar la flamante escuela, no solo por la necesidad de la comunidad educativa de la localidad browniana, sino porque en el distrito “desde finales de los años 90 que no se inaugura una escuela primaria”, sostuvo el jefe comunal. Asimismo agradeció el acompañamiento y el trabajo articulado con los Estados nacional y provincial para seguir dando respuestas a las vecinas y vecinos de Almirante Brown. Cascallares hizo hincapié en que la nueva escuela podrá albergar a egresados del jardín ubicado a metros de la institución inaugurada “para que los niños puedan continuar su trayecto pedagógico, y con la expectativa de que esto se transforme en un unidad académica y tener además una secundaria en un sector del distrito cuya población ha crecido y necesita este tipo de infraestructura e instituciones para desarrollarse”, remarcó. “Llevamos 25 instituciones creadas en el distrito durante nuestra gestión y tenemos el compromiso de seguir trabajando todos los días en favor de la Educación Pública”, concluyó el intendente. Por su parte, Trotta, manifestó: “Es una alegría volver a visitar este distrito, para inaugurar una escuela, porque aquí en la gestión de Mariano se sintetiza el compromiso tan fuerte de un municipio en la inversión, en la prioridad de la agenda educativa, y hoy con un Gobierno en la provincia y un Gobierno nacional que acompaña. Todo eso implica potenciar las herramientas de transformación que tenemos que impulsar y concretar, en un momento que sigue siendo de mucha complejidad, angustia y de desafíos para el futuro”. En este sentido, el ministro subrayó el hecho de que la actual gestión comunal priorice a los diferentes niveles de educación, tal como se hizo con el proyecto para la creación de la Universidad. Más adelante el funcionario nacional continuó: “Lo que permite la transformación de nuestro país y la posibilidad de generar una sociedad con justicia social es que en la agenda de cada uno de nuestras intendentas, intendentes, gobernadoras, gobernadores, del presidente y sus equipos siempre piensen en la escuela. Esto también lo tenemos que construir y afianzar entre todas y todos”. Por su parte, Claudia Bracchi, en consonancia sostuvo que “cuando uno inaugura una escuela, no solo se inaugura el presente, sino el futuro y la educación para el gobierno es prioridad y se expresa con estas decisiones políticas y hechos concretos”. Participaron también de la jornada la subsecretaria de Educación local, Paula Falcón, el inspector jefe regional Leonardo Lafflitto, la Inspectora jefa distrital, María Inés Centurión, la secretaria de Asuntos Docentes, Juliana Schilder, el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y el delegado municipal de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, entre otros. En otro orden, durante el acto -en el marco de un acuerdo con la Nación y la Provincia- se hizo entrega del acta complementaria para la construcción del Centro de Educación Física Nro, 56 del barrio Don Orione. La escuela La flamante institución emplazada en la intersección de Irigoyen y Cevallos en el barrio Los Pinos de la localidad de Ministro Rivadavia, está habilitada para el primer y segundo grado, con una matrícula de alrededor de 60 alumnos. Funcionará en doble jornada de 8 a 16 horas, y contará con una orientación en teatro. Los estudiantes tendrán por la tarde talleres, y educación física como el resto de las instituciones. El establecimiento posee una cocina, SUM, un núcleo de baños (mujeres varones y discapacitados), dos aulas y otras dependencias para las autoridades educativas. Si bien está asegurada la continuidad de los estudiantes que pasen al tercer grado, la obra está proyectada para la totalidad de los cursos. Según lo manifestado, por la directora de la escuela Mayra Muñoz -que agradeció el enorme compromiso del Estado Municipal que sigue apostando por la educación como una prioridad- actualmente algunos de los alumnos provienen de instituciones de la localidad que están sobrecargadas, de manera que la nueva escuela descomprimirá la matrícula de otras.

