Fue a una fiesta con diagnóstico de coronavirus y lo llevaron detenido

Un joven de 20 años fue detenido luego de participar en una juntada junto otras once personas, a pesar de que tenía diagnóstico de contagio por Covid-19, en un domicilio de la localidad cordobesa de Del Campillo. La reunión fue detectada este fin de semana en esa localidad del sudoeste provincial de unos cinco mil habitantes, en la que actualmente se registraban 110 casos de coronavirus. La “juntada”, con asistentes con variadas edades desde los 18 años, se celebró el domingo por la madrugada en la casa que es propiedad de un hombre de 72 años. Según la información publicada por el sitio de Cadena 3, cuando la Policía irrumpió en el domicilio, detectaron que entre los asistentes se encontraba el joven de 20 años, con diagnóstico de Covid-19 confirmado. En el caso intervino la fiscalía de Huinca Renancó, a cargo del fiscal Marcelo Saragusti, que realizó las imputaciones pertinentes y este lunes ordenó la detención del joven con Covid-19, el cual quedó retenido en su domicilio. Según la intendenta de Del Campillo, Ana María Zanotto, el joven detenido la llamó para pedirle disculpas por lo ocurrido. “No me tienen que pedir perdón a mí, tienen que pensar qué pasó”, expresó indignada la jefa comunal. Zanotto señaló que no puede entender “estos comportamientos en medio de una pandemia”. “Vamos a necesitar otras herramientas que nos ayuden porque no nos estamos apropiando de la palabra empatía“, añadió.

