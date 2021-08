El municipio de Almirante Brown conmemoró el 111 aniversario de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown, conducido por el intendente Mariano Cascallares, conmemoró el 111º aniversario de la localidad de Longchamps con un emotivo acto realizado en la plaza Henri Brégi, que fue encabezado por el secretario de Gobierno, Juan Fabiani. La jornada se realizó en la plaza ubicada entre las calles Diagonal Burgwardt y Tieghi, donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se colocó una ofrenda floral en homenaje a los pioneros y pioneras de la localidad de Lonchamps y también a Brégi, el piloto francés que en 1910 realizó el primer vuelo controlado a motor de Sudamérica. En este sentido, Fabiani destacó que “a las comunidades las hacen las personas y Longchamps, cumpliendo 111 años, es un gran ejemplo de esto, ya que tiene una grandísima historia comunitaria que nos llena de orgullo”. “Estamos convencidos de que la unidad es la que nos saca adelante siempre”, agregó. Durante la ceremonia se entregaron banderas de flameo a la directora de la Escuela Primaria Nº9, Lorena Guzmán, y se realizaron emotivos discursos por parte de la directora de la UPA Nº5 y del Hospital Modular “María Eugenia Álvarez”, Virginia Vallejos; del vecino Daniel Insuarralde, perteneciente a Instituciones de Longchamps por la Cultura y la Historia, y también del presbítero Mario Inchauspe. Estuvieron presentes también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el jefe de Gabinete de Almirante Brown, Leandro Battafarano; el delegado José María Vera, la concejal del Frente de Todos Andrea Bonetto, el integrante del Instituto Newberiano y Belgraniano local, Jorge Gins y el jefe del Destacamento de Bomberos de Longchamps, Mariano Ledesma, entre otras autoridades, vecinos, vecinas y representantes de instituciones.

Both comments and pings are currently closed.