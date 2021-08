San Vicente: denuncian destrucción del corredor biológico

En el marco de una preocupación mundial por las consecuencias del cambio climático y la necesidad de proteger los bosques y la fauna, en San Vicente vecinos y organizaciones denuncias que el corredor biológico donde habitan carpinchos, ranas, culebras y anguilas entre otros lo estan destruyendo. Organización de vecinos y vecinas autoconvocadas en defensa de la laguna de San Vicente junto a organizaciones ambientales, pusieron un freno al avance de las máquinas enviadas por el municipio. La situación el día viernes fue tensa con la llegada de fuerzas de seguridad para custodiar el trabajo de la maquinaria. Hubo promesas municipales iniciales ante los reclamos que expresaron les vecines. La respuesta fue un principio de negociación y luego un pedido para que dejaran trabajar las máquinas o habría “consecuencias”. El reclamo está centrado en que a partir del mal uso de las máquinas contratadas por el municipio, hay una destrucción segura del corredor biológico de la localidad. En el día de ayer hubo una asamblea abierta a la comunidad para decidir como avanzar ante esta situación. Cabe destacar que el arroyo San Vicente, es un afluente de la Laguna. Las respuestas del municipio que conduce Nicolás Mantegazza (Frente de Todos) por el momento son nulas. El trabajo de las máquinas continúa. Desde las organizaciones aclararon que no están en desacuerdo en que se limpie el arroyo, siempre y cuando quienes hagan la tarea, estén al tanto y sepan el impacto ambiental que puede ocurrir si el trabajo está mal realizado. Desde las organizaciones ambientales advirtieron que a partir del mal uso de la maquinaria hubo animales muertos en las jornadas que llevan de trabajo. Desde la organización de vecinos y vecinas autoconvocadas explicaron que entre los pedidos más importantes para que esta tarea continúe están: Plan de reforestación.

Informe de impacto ambiental.

Límites claros entre humedales, arroyos y viviendas.

Instancia de articulación.

Plan de gestión ambiental.

Garantizar la salud de los residentes locales.

Garantizar que las actividades no afecten al ambiente.

Observar el desarrollo de la empresa. EL medio ANCAP, habló con integrantes de vecinos y vecinas autoconvocados en Defensa de la Laguna para entender este conflicto ambiental. La obra es parte de la limpieza de arroyos de la Cuenca del Samborombón Chico, que lleva delante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la provincia de Bs As. En el tramo de San Vicente, la empresa contratista es Eco Dima SA. “Por parte de los funcionarios municipales hubo cero preocupación por la destrucción ambiental que se estaba generando, cuando contamos lo que ocurría, y vimos que no estaba acorde a los pliegos de obra, de todos modos la destrucción ya era mucha, y no mostraron ningún interés, nunca les preocupó la destrucción ambiental que había. Nos dijeron en todo momento que el diálogo estaba si nos íbamos del lugar donde estaban las máquinas. El ambiente no es algo que les prepocupe”, explicó Elena. Por otra parte, también desde la organización ambiental aseguró Pablo: “Después de las negociaciones del día viernes con el señor Animo Leandro (Secretario de ordenamiento Territorial y Ambiente) , en un principio aceptaron nuestro petitorio, después lo rechazaron y nos mandaron la policía y resolvimos en una asamblea abierta del sábado 7 de agosto, generar un acta de compromiso con el municipio, en cual se le exigía cosas puntuales, como por ejemplo el acceso al informe del impacto ambiental, lo cual debería estar antes de iniciar la obra, y que sea reconocido el corredor biológico del arroyo a través de alguna ordenanza local, y eso va a suceder el día martes, donde vamos a ir al municipio para poder concretar ese acta acuerdo. Las actividades van a seguir para seguir visibilizando esta problemática y para que el municipio actúe, y si no lo hacen, volveremos a para las máquinas”. La presencia policial en el lugar en la jornada de ayer fue grande, con uniformados y con agentes de civil en la zona. Con el claro objetivo de intimidar a la población para evitar que se acerquen a manifestarse pacíficamente como estaba convocado. Esta situación no frenó la asamblea del día sábado, ni la presencia de vecinos y vecinas autoconvocadas de la Laguna que se hicieron presentes con carteles para visibilizar el conflicto. Para entender como afecta a la biodiversidad del lugar y del ambiente este trabajo de las máquinas municipales, Nadia relató “Se arrancaron árboles y hay muchas especies de aves que anidan en ellos o en las plantas acuáticas donde hay animales que se alimentan allí. Muchos animales que tienen sus cuevas ahí en los bordes del arroyo. Esas especies sufren porque no tienen donde reproducirse, esos espacios también ayudan a regular la temperatura de la zona”. Los reclamos por un ambiente más sano no es algo que ocurre sólo en el partido de san Vicente, por ejemplo a través un informe de FADU UBA se puede advertir que en localidades como La Matanza y Avellaneda sufren problemas de contaminación, el 50 % de los reclamos están referidos a la contaminación del ambiente, en su mayoría con sus orígenes en la contaminación de origen industrial, y en el caso matancero con las fuertes inundaciones que revelan los problemas de la red pluvial, como es el caso de los arroyos: Susana, Dupuy, Don Mario y Las Víboras. También existen los avances claros del negocio inmobiliario de los barrios privados, los famosos countrys, que ante la necesidad imperiosa de tierras para vender, se producen problemas en las tierras de las reservas naturales, que con el paso del tiempo van adquiriendo mayor valor de renta. Como es el caso por ejemplo de costa de Avellaneda, el bosque de Ciudad Evita y el predio de Santa Catalina en Lomas de Zamora. La organización de vecinos y vecinas de San Vicente son el fiel ejemplo de poder frenar un trabajo de ecocidio que viene en una ola de crecimiento, y que se puede obturar sólo a través de la organización popular y vecinal. En los próximos días el municipio de Nicolás Mantegazza deberá demostrar que interés tiene en el impacto ambiental de su localidad. Fuente e imágenes : redacción noticiasancap.org

