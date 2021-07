Laboratorio AstraZeneca informó que su vacuna es “altamente eficaz” ante variantes beta y delta

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca informó este viernes de que su vacuna Vaxzevria es, después de una dosis, “altamente eficaz” para prevenir casos graves de covid y hospitalizaciones causadas por las variantes beta y delta del coronavirus. El estudio, desarrollado en Canadá con 69.533 contagiados con SARS-CoV-2 entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, indicó que el preparado tiene un 82 % de eficacia, después de un pinchazo, ante la “hospitalización o fallecimiento” causados por la variante beta/gamma, identificada por primera vez en Sudáfrica (B.1.351). Asimismo, alcanza un 87 % de eficacia ante la “hospitalización o fallecimiento” causados por la variante delta (B.617.2, también conocida como “india”), y un 90 % ante la alfa (B.1.1.7 o “Kent”, en referencia al condado inglés donde fue detectada primero). Del total de individuos analizados para este estudio por la Red de Investigación de Inmunización de Canadá (CIRN), 40.828 (9,7 %) eran positivos por alguna de las variantes consideradas como “preocupantes”, mientras que 28.705 (6,8 %) estaban contagiados por otras variantes del coronavirus. El análisis advierte que no ha habido tiempo suficiente aún para informar sobre la efectividad de Vaxzevria después de la segunda dosis, aunque “otros estudios han demostrado un aumento de eficacia” tras el segundo pinchazo. “La eficacia de Vaxzevria después de una dosis contra la hospitalización o fallecimiento era similar a la de otras vacunas probadas en el estudio”, señaló AstraZeneca en un comunicado. El vicepresidente ejecutivo de I+D de la anglo-sueca, Mene Pangalos, destacó que este preparado, analizado con “datos del mundo real”, ofrece “un alto nivel de protección” ante las “formas más graves” de la covid-19, incluso después de “una sola dosis”. “Es esencial que continuemos protegiendo a tanta gente como sea posible en todos los rincones del mundo para poder adelantar a este virus mortal”, agregó el directivo.

