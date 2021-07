Gustavo Posse bajó su candidatura en la provincia de Buenos Aires

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, anunció anoche que no competirá en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo, como candidato en la interna de Juntos por el cambio en la provincia de Buenos Aires, como líder del frente “Espacio Abierto”, que había inscripto días atrás. “Luego de una intensa labor inclusiva damos fin a la postulación de nuestro espacio para las próximas elecciones“, expuso el jefe comunal en un comunicado. Con esa decisión, en el principal espacio opositor sólo se enfrentarán las listas encabezadas por Diego Santilli y Facundo Manes. Tras hacer el anuncio, Posse explicó que “tempranamente” planteó que el radicalismo “debía ser protagonista a la par de sus aliados” en el espacio y no “meramente espectador” y afirmó que “ese objetivo fue cumplido luego de la masiva concurrencia a la elección interna”. “Planteamos que no se podía someter a la ciudadanía a la humillación de llevarla a una encuesta obligatoria, sino a ser efectivamente electora de los dirigentes que considere más representativos” GUSTAVO POSSE “También planteamos que no se podía someter a la ciudadanía a la humillación de llevarla a una encuesta obligatoria, sino a ser efectivamente electora de los dirigentes que considere más representativos de sus sueños y aspiraciones”, continuó. En ese marco, analizó que “tal objetivo también se cumplió, ya que se han formalizado dos listas con dirigentes que seguramente encarnarán la voluntad de buena parte de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”. “En pos de la necesaria unidad de Juntos realizamos nuestro aporte y estamos confiados en que esta campaña por las elecciones primarias tendrá la altura del debate que la realidad actual demanda para encontrarnos al día siguiente con mayor fortaleza y decisión para luchar por mejorar la vida de los bonaerenses”, cerró.

