Mañana se inscribirán precandidatos a diputados y senadores bonaerenses

Los partidos políticos y alianzas deberán presentar hasta mañana a la medianoche precandidatos en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires que participarán de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires deberá renovar 46 de sus 92 diputados y 23 de sus 46 senadores, concejales y consejeros escolares en los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo. La Provincia se divide en ocho secciones electorales: cuatro de ellas renuevan senadores (primera, cuarta, quinta y séptima) y en las restantes cuatro se eligen diputados (segunda, tercera, sexta y octava). El Peronismo renovará 22 escaños en Diputados y siete en el Senado, y el macrismo 19 legisladores en la Cámara baja y 16 en la alta. Además, terminan su mandato tres diputados de Cambio Federal (el sector de Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Gustavo Posse), uno de la izquierda y otro de la bancada 17 de Noviembre. En la Primera Sección, que comprende 23 distritos del norte y oeste del Conurbano bonaerense, se eligen ocho senadores. Hoy tres integran el Frente de Todos (FdT) y cinco Juntos por el Cambio (JxC). En la Segunda, comprendida por los 15 distritos del norte de la provincia, se votan 11 diputados. Actualmente, el macrismo tiene a seis de ellos y el FdT cinco. En la Tercera Sección electoral, compuesta por 19 distritos de la zona sur del Conurbano bonaerense, se eligen 18 diputados. Hoy, 10 de ellos son del oficialismo; cuatro de JxC; uno del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT); uno del bloque 17 de Noviembre y dos de Cambio Federal. En la Cuarta Sección electoral, integrada por 19 distritos del noroeste provincial, se votan siete senadores. En la actualidad, cuatro de esos parlamentarios corresponden a JxC y dos al justicialismo. En la Quinta Sección, formada por 23 distritos del este bonaerense, se eligen cinco senadores. Tres de ellos integran la bancada macrista y dos el FdT. De igual manera, en la Sexta Sección, compuesta por los 22 distritos del sur provincial, se eligen 11 diputados. En la actualidad, seis pertenecen al bloque opositor JxC y cinco al Partido Justicialista (PJ). En la Séptima, que comprende a ocho distritos del centro bonaerense, se eligen tres senadores, todos ellos de JxC.

