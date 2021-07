Cascallares y Toloza Paz le dan impulso a las políticas sociales y a la identidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, lanzaron en nuestro distrito el programa “Accionar Identidad” y entregaron certificados de de Pre-Identificación (CPI) a vecinos y vecinas cuya fecha de nacimiento no fue inscripta oportunamente. Del acto participaron también el secretario del Interior de la Nación, José Lepere. Otros funcionarios presentes fueron el subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales, Juan Manuel Granillo Fernández y la directora nacional del Consejo Consultivo nacional de Políticas Sociales, Natalia Mainoldi. La jornada se realizó en la Casa de la Cultura donde el jefe comunal, la funcionaria encabezaron la entrega de 18 certificados CPI y firmaron un convenio para la compra de ajuares para madres embarazadas, perteneciente al programa de asistencia “Accionar Infancia”. “Este es un paso importantísimo que demuestra que hay un equipo de verdad trabajando desde el Estado. Es un tema central para que cada uno de ustedes pueda tener su identificación y, por ende, sus derechos. Es fundamental la medida que tomó el Gobierno Nacional porque aborda un tema que estaba presente y lo instrumentó para resolverlo cuanto antes”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Tolosa Paz, en tanto, destacó el trabajo articulado y remarcó que “esta es una política inclusiva del gobierno nacional, que mediante el RENAPER, llega para reparar el más importante de los derechos: nuestra identidad”. La entrega de certificados CPI, del programa Accionar Identidad, es una política pública instrumentada por el ministerio del Interior de la Nación mediante el Renaper, para que aquellas personas cuyo nacimiento no haya sido oportunamente inscripto y no cuentan con partida de nacimiento puedan acceder a derechos básicos, como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar-, mientras gestionan el trámite de obtención de la partida de nacimiento y DNI. Por parte de Municipio dijeron presente también la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el subsecretario de Relaciones Judiciales, Leonardo Olivera; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana y el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.