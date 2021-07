Llegaron más de 1,3 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca desde Estados Unidos

Un vuelo con más de 1,3 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca llegó esta tarde al país proveniente de los Estados Unidos, para continuar sumando inmunizadores al Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19. El Boeing 767-300 de la empresa Latam Cargo Colombia, con el número de vuelo UC1101, aterrizó a las 18.57 en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 1.349.700 dosis del suero desarrollado en conjunto por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, y cuyo componente activo se produce en el país.

