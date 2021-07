Argentina, a punto de superar las 37 millones de dosis contra el coronavirus

Una nueva partida de más de 1,3 millones de dosis de AstraZeneca llegarán este lunes y también arribará un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde China con más vacunas Sinopharm, con lo cual la Argentina superará las 37 millones de dosis para avanzar con el plan para inmunizar a la población contra el coronavirus. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, estimó en ese sentido que “muy pronto” la Argentina va a estar “cerca de los 40 millones de dosis” de vacunas contra el coronavirus y “la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado“. Un nuevo vuelo de la compañía de bandera partió este domingo con destino a Beijing en búsqueda de más dosis de la vacuna Sinopharm, en lo que constituye la octava salida de las 10 confirmadas para este mes a Beijing, informaron fuentes de la compañía de bandera. El Airbus 330-200, matrícula LV-FVI, con el número de vuelo AR1088 despegó a las 13,04 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, realizará una escala intermedia en Madrid tanto en la ida como en la vuelta y su regreso se encuentra programado para las 19.10 del martes bajo el número AR1089. En tanto, el vuelo AR1086 que partió el sábado a Beijing con el mismo objetivo aterrizará en Ezeiza el lunes por la tarde. Las operaciones que Aerolíneas Argentinas está realizando hacia y desde China forman parte de un acuerdo que le permitirá al país traer 24 millones de dosis entre julio y septiembre. A su vez el viernes, dos vuelos de la línea aérea nacional, trajeron desde la ciudad de Memphis 3,5 millones de la vacuna Moderna, donadas por el Gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. “Cada vuelo es una buena noticia porque, además de traer vacunas, nos ponen un poco más cerca de la salida a esta crisis sanitaria global que tanto daño está haciendo”, dijo Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas. “Siguen saliendo vuelos de @Aerolineas_AR para traer vacunas. La octava operación a China de las 10 que confirmamos para traer 8 millones de dosis de la vacuna Sinopharm parte hoy al mediodía de Ezeiza con destino Beijing. Una aerolínea de bandera al servicio del país”, escribió el directivo en su cuenta de Twitter. La empresa completó 13 vuelos desde Beijing en los que se trasladaron 9.803.000 dosis de Sinopharm, 22 vuelos desde Moscú que suman 11.813.375 dosis de Sputnik V y 2 vuelos desde Memphis con 3.500.000 dosis de Moderna. En total, Aerolíneas Argentinas trajo al país 25.116.375 en 37 vuelos realizados. Hasta el momento llegaron, y desde el inicio de la pandemia, la Argentina recibió 36.291.730 dosis, de las cuales 11.868.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 10.608.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS; 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina, 3.500.000 a Moderna donadas por los Estados Unidos. La llegada de 1,3 millones de dosis de AstraZeneca, que forman parte del convenio bilateral con México, fue informada por Vizzotti, desde Londres, donde mantuvo la semana pasada reuniones de intercambio de experiencias con funcionarios y laboratorios británicos. “El día lunes, la Argentina va a estar recibiendo 1.349.700 dosis de AstraZeneca de este compromiso bilateral y nos han ratificado que están confirmados los vuelos para este envío“, dijo la titular de la cartera de Salud en una entrevista con Télam en Londres. Aerolíneas Argentinas trajo al país 25.116.375 en 37 vuelos realizados. Según los datos actualizados del monitor público de vacunación, hasta el sábado, fueron distribuidas en todo el país 30.295.044 de dosis y aplicadas 26.934.235. En un reportaje en Radio 10, Vizzotti se mostró optimista sobre el avance de la vacunación a nivel local, y subrayó que hay un porcentaje bajo de “antivacunas” en la sociedad argentina. La amenaza de la variante Delta Sobre la variante Delta de coronavirus, dijo que “es mucho más transmisible, pero tiene menor letalidad” en relación a lo que se ha visto en el Reino Unido, país donde es predominante, pero aclaró que en nuestro país “todavía no tenemos predominancia” de esa cepa. “Debemos acelerar la segunda dosis” y por eso en la Argentina “se han acortado los intervalos (de aplicación de la segunda dosis) de la vacuna Sinopharm a 4 semanas y la Sputnik y AstraZeneca a 8 semanas”. “Todavía no tenemos predominancia de circulación de la variante Delta”, aclaró la funcionaria, pero recordó que “tenemos ya 22 aislamientos de esta variante que llegaron del exterior”, principalmente Estados Unidos. También remarcó que “los expertos estiman que la variante Delta va a ser la que gane la carrera entre las otras variantes” en todo el mundo.

