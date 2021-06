Impusieron el nombre de un ex combatiente de browniano a una calle de San José

El Municipio de Almirante Brown bautizó con el nombre de “Rodríguez Mario Gustavo, Héroe de Malvinas” a la actual calle La Calandria de la localidad de San José. La imposición de la nueva denominación a la arteria fue encabezada por el intendente Mariano Cascallares y por el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, que junto a familiares del ex combatiente y a los héroes de Malvinas de nuestro distrito descubrieron el cartel urbano y le rindieron un emotivo homenaje a Mario Gustavo Rodríguez. Mariano Cascallares indicó que “con esta calle que rebautizamos dando cumplimiento a la Ordenanza N° 11.656, renovamos nuestro compromiso de seguir malvinizando a nuestro distrito por la memoria de quienes ofrecieron su vida en defensa de la Soberanía Nacional y en homenaje hacia aquellos que volvieron y que son nuestros héroes”. En los considerandos de la Ordenanza N° 11.656 se destaca que “el bombardeo del 11 de junio de 1982 al Mody Brooke (lugar que había tomado el Ejército Argentino como teatro de operaciones Guarnición Puerto Argentino) por parte de aviones Sea Harrier, dejó como saldo tres soldados caídos, dos de ellos jóvenes vecinos de nuestro distrito, siendo uno de ellos Mario Gustavo Rodríguez”. Justamente las calles de San José fueron testigos de la vida de este querido ex combatiente browniano y ahora una de esas arterias lleva su nombre a modo de homenaje. El emotivo acto finalizó con el recuerdo para los héroes brownianos de Malvinas siempre presentes: Ignacio Indino, Macedonio Rodríguez, Ramón Aldo Moreno, Mario Gustavo Rodríguez y Omar Chaile.

