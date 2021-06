Desde mañana se podrán vacunar todos los grupos de riesgo a partir de los 18 años

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que desde mañana en la provincia de Buenos Aires podrán acceder a la vacunación libre “todos los grupos priorizados”, es decir: los mayores de 50, los trabajadores de la salud, la educación, las fuerzas de seguridad, los mayores de 18 años con comorbilidades y las personas gestantes. Así lo informó al encabezar una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la gobernación, en La Plata. Sobre la variante Delta Kicillof remarcó la necesidad de “retrasar” lo más posible el ingreso de la variante Delta de coronavirus al país, para que “el esfuerzo” que se está haciendo “no vuele por los aires”. “Se trata de una cuestión solidaria. Son medidas de cuidado y prevención”, dijo Kicillof al defender la medida de restringir a 600 personas el ingreso de argentinos que provienen del exterior y rechazó las críticas en ese sentido de “los que militan los contagios y la falta de cuidado, y luego se rasgan las vestiduras” ante el aumento de los casos.

