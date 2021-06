Comienza la producción del componente 2 de la Sputnik V en la Argentina

El próximo lunes comenzarán a producir en la Argentina el componente 2 de la vacuna Sputnik V, según lo anunció el presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras. En primera instancia serán unas 150 mil dosis y quedarán a la espera del aval del Instituto Gamaleya de Rusia para ser distribuidas a las provincias. “El componente activo que se utiliza para la producción de vacunas tiene que llegar desde Rusia, desde el Instituto Gamaleya. Tenemos previsto el arribo de otros 560 litros que nos prometieron que van a permitir producir casi un millón de dosis. Esperamos que sea a continuación de este y no se intercale con otro porque nosotros no podemos parar, tenemos que seguir con la cadena productiva”, informó Figueiras en diálogo con Gustavo Sylvestre en radio 10.

Both comments and pings are currently closed.