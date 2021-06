Mas de 4 mil animales recibieron la vacuna antirrábica en dos megaopertivos de zoonosis

Durante dos operativos descentralizados que abarcaron a las doce localidades de Almirante Brown, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis le aplicó la vacuna antirrábica a 4.113 perros y gatos durante los dos últimos fines de semana. En efecto, el primer operativo se realizó el sábado 19 de junio, y el segundo tuvo lugar en las últimas horas de 10 a 13 horas en las localidades brownianas. Sin turno previo, miles de vecinas y vecinos de Almirante Brown tuvieron la posibilidad de vacunar a sus animales. Para ello, Zoonósis Brown montó carpas, mesas con sombrillas y stands en paseos públicos, plazas, instituciones y en las delegaciones municipales. El fortalecimiento de la vacunación dispuesto por la gestión que conduce Mariano Cascallares se materializó a partir del alerta epidemiológica declarado por los casos positivos de rabia en la provincia de Buenos Aires. Todos los operativos realizados por Zoonosis Brown en forma descentralizada respetaron las medidas sanitarias de prevención del Covid-19. Almirante Brown es el primer municipio no eutanásico del país y su programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas y tempranas de animales es modelo en toda la Argentina. Zoonosis Brown atiende de lunes a viernes de 8 a 14 horas y su canal de comunicación es el teléfono 5034 6200 internos 647 y 648. Su dirección es Martín Fierro y avenida Monteverde.

