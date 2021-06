El Presidente encabeza una ceremonia en memoria de los muertos por coronavirus

El presidente Alberto Fernández encabezará este domingo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) una ceremonia en memoria de los fallecidos por coronavirus en todo el país, desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. El encuentro se realizará a partir de las 12 en el CCK y fueron invitados representantes de los diversos credos, trabajadores esenciales durante la pandemia, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Según se informó oficialmente, el acto será breve y habrá diversas interpretaciones musicales. Por su parte, el jefe de Estado dirigirá unas palabras para invitar a “un instante de recogimiento para la Argentina, con el objetivo de realizar mancomunadamente una reflexión y un recuerdo hacia quienes perdieron la vida durante la pandemia”. “Ante el dolor y las pérdidas que produce la pandemia es importante que toda la Argentina pueda encontrarse en un momento de unión y de memoria”, añadieron los informantes. Por parte de los credos, asistirán a la ceremonia referentes del Seminario Rabínico Latinoamericano, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, de la comunidad musulmana, de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía y de las iglesias evangélicas. Hasta la jornada de este viernes, Argentina registraba un total de de 91.979 fallecidos desde el inicio de la pandemia, y un total de contagiados por el virus que ayer llegaron a 4.374.587, de los cuales 3.990.289 ya recibió el alta médica y 292.319 son casos confirmados activos.

