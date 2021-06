El municipio y la universidad avanzan con la capacitación de emprendedores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó junto con el titular del Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP), Mateo Bartolini, y el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini (UNAB), certificados a vecinos y vecinas que realizaron una capacitación en Inclusión Financiera. La jornada se llevó adelante en la Casa Municipal de la Cultura donde el jefe comunal, el titular de FONCAP y el rector de la UNAB entregaron simbólicamente cinco certificados, de los más de 400 inscriptos que hubo en el distrito, convirtiéndose en la segunda ciudad del país con más alumnos y alumnas. “Mis palabras son de agradecimiento para este trabajo de articulación y en equipo entre FONCAP, la UNAB y el Municipio, brindando herramientas muy importantes para que nuestras emprendedoras y emprendedores puedan capacitarse para potenciar sus proyectos”, destacó Mariano Cascallares. Bartolini, en tanto, resaltó el trabajo articulado y señaló que “en todo el país se inscribieron personas de 163 ciudades y Almirante Brown es el segundo distrito con más inscriptos”, al tiempo que sostuvo que “este curso es una herramienta para mejorar los emprendimientos y potenciarlos en la educación financiera”. Por su parte, Domenichini valoró “que la UNAB pudiera ser parte de este proceso de aprendizaje tan importante que brindó conocimientos trascendentales para los estudiantes”. El curso de Capacitación en Inclusión Financiera fue realizado por FONCAP y promovido en el distrito por el Municipio de Almirante Brown y la UNAB, logrando la inscripción de más de 400 estudiantes que lograron capacitarse para potenciar sus emprendimientos y proyectos. De la jornada participaron también el gerente de Asuntos Estratégicos de FONCAP, Alejo Krasnopol, el director de FONCAP en Almirante Brown, Gustavo Stern; el secretario de Extensión y Bienestar de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone y la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, entre otras autoridades.

