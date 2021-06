La Oficina Anticorrupción denunció a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció al expresidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de maniobras con transferencias millonarias de “dinero espurio” al Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió el cargo. La denuncia quedó a cargo por sorteo de la jueza María Servini, informaron fuentes judiciales. Según la presentación a la que tuvo acceso Télam, las maniobras se hicieron con operaciones de acciones de la firma Agro G SA que “le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de $54.286.824 entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20 al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri”. “Las maniobras clandestinas de Agro G. S.A. fueron desplegadas con la finalidad de ocultar la titularidad de Mauricio Macri de las 5.064.938 de acciones preferidas, y que el mencionado era un socio parcialmente oculto” PRESENTACIÓN JUDICIAL “Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”, agregó la denuncia. Macri habría omitido además “maliciosamente” declarar “su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción” “Así las cosas, queda claro que las conductas clandestinas de Agropecuaria del Guayquiraró S.A. y maliciosas de Mauricio Macri, han tenido como finalidad última a la vez que ocultar que la adquisición de las 5.064.938 de acciones preferidas por parte de este último se consumaron con dinero espurio, el exteriorizarlas para darle apariencia lícita”, consigna la denuncia. El expresidente “se alzó con $54.286.824 resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”, añadió el texto. “Las maniobras clandestinas de Agro G. S.A. fueron desplegadas con la finalidad de ocultar la titularidad de Mauricio Macri de las 5.064.938 de acciones preferidas, y que el mencionado era un socio parcialmente oculto, en tanto sólo daba a publicidad y cumplía con las obligaciones legales respecto de una parte de su tenencia accionaria”, concluyó.

