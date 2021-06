Avanza el plan de vacunación y ya se inmuniza a menores de 60 años

El plan de vacunación diseñado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus avanza con la llegada a todas las provincias de una nueva partida de más de 900 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y con la inmunización de menores de 60 años sin comorbilidades, según informaron fuentes oficiales. Además de la nueva partida de 900.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca, ya se están vacunando en los diferentes distritos a los que llegaron las más de 20 millones de dosis que adquirió el Gobierno a menores de 60 años sin comorbilidades, es decir sin riesgo, siguiendo un criterio de grupo etario. Así, en la provincia de Buenos Aires comienzan a vacunar con turno a las personas de 40 a 49; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya pueden anotarse los mayores de 45 años; en Catamarca continúa la vacunación a los mayores de 50 años; mientras que, en Chaco, ya comenzó la vacunación a los mayores de 35. En tanto, en Chubut ya arrancó la vacunación a jóvenes y adultos entre 18 y 59 años; en Córdoba se vacuna a mayores de 50 sin factores de riesgo; en Corrientes habilitaron la inscripción para personas mayores de 35 años y en Entre Ríos comienza la vacunación a personas de 40 a 49 años. Formosa va a empezar a vacunar a los mayores de 41 años; Jujuy está vacunando a mayores de 40; La Pampa empieza a vacunar a mayores de 40; en La Rioja está abierta la inscripción para mayores de 50 años y en Mendoza se abre la vacunación para mayores de 40 años. En Misiones ya pueden vacunarse los mayores de 50 años; en Neuquén abrieron la inscripción para los mayores de 40 años sin factores de riesgo; en Río Negro se empieza a vacunar a mayores de 40 años; y en Salta ya se pueden vacunar mayores de 25 años sin factores de riesgo. Avanza el plan de vacunación ya se inmuniza a menores de 60 años San Juan comenzó la vacunación para los mayores de 40 años; San Luis empieza a vacunar a mayores de 45 años; Santa Cruz habilita turnos para mayores de 45 años; Santa Fe abre la inscripción a los adultos de entre 52 y 59 años; Santiago del Estero comienza la vacunación a personas mayores de 40 años de la capital y la ciudad de La Banda; Tierra del Fuego comenzó la vacunación a personas de 40 años en adelante sin factores de riesgo y Tucumán abrió la inscripción para personas de 38 y 39 años. Este hito en el Plan de Vacunación Estratégica del Gobierno nacional se completa con el reciente anuncio de que también se recomienda inmunizar a personas gestantes. Cuando se inició la campaña de vacunación, con la llegada de las primeras vacunas contra el Covid, se inoculaban a mayores de 80 años, para seguir con mayores de 70 años y 60 años, que ahora ya están muy cerca de recibir sus segundas dosis para completar la inmunización (algunos ya la recibieron). Se incorporó al mismo tiempo a personal de salud, docentes y personas con factores de riesgo, y recién después de cumplir esas etapas se comenzó a inocular a los menores de 60. En cuanto a la distribución, se informó este jueves que de acuerdo al criterio de distribución dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 350.400 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 57.600, a Catamarca 8.100, a Chaco 23.800, a Chubut 12.300, a Córdoba 76.800 y a Corrientes 22.200. A Entre Ríos le llegarán 27.300, a Formosa 12.000, a Jujuy 15.200, a La Pampa 7.100, a La Rioja 7.800, a Mendoza 39.400, a Misiones 25.000, a Neuquén 13.100, a Río Negro 14.800, a Salta 28.300, a San Juan 15.500, a San Luis 10.100, a Santa Cruz 7.300, a Santa Fe 69.700, a Santiago del Estero 19.400, a Tierra del Fuego 3.400 y a Tucumán 33.600. Se trata de parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos. Desde que se inició la campaña de vacunación, la Argentina cuenta con 20.677.145 dosis recibidas. Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta este jueves por la mañana fueron distribuidas en todo el país 20.221.790 vacunas y las aplicadas totalizan 17.172.628: 13.609.451 personas recibieron la primera dosis y 3.563.177 ambas.

