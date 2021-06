Cascallares y Frederic encabezaron una jornada integral de servicios en Glew

El Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el operativo integral “Barrios Seguros” que se desarrolló durante toda la semana en la plaza “Nuestras Malvinas” en la localidad de Glew. La visita se llevó adelante en la plaza ubicada entre las calles Clark y Beiró, donde se brindaron servicios integrales y asesoramiento gratuito en distintas áreas a los vecinos y vecinas, en el marco del Programa Integral para el Fortalecimiento de la Gestión Federal de la Seguridad. Además se puso en funcionamiento una nueva alarma municipal, la cual fue presentada a la comunidad por Cascallares, Frederic y la secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown, Paula Eichel. Posteriormente la comitiva se trasladó también hasta la Sociedad de Fomento “Castelli” de Longchamps, donde dialogaron con vecinos y vecinas que se acercaron a aplicarse la vacuna contra el Covid-19. Durante la visita también dijeron presente la jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales Merlo; el secretario de Salud local, Walter Gómez; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, entre otras autoridades. El operativo Barrios Seguros Esta propuesta desembarcó en Glew durante toda la semana brindando distintos servicios. En materia de Salud, por ejemplo, se aplicaron vacunas del Calendario y hubo atención de médicos profesionales clínicos, pediatría, ginecología, obstetricia y odontología, además de zoonosis con castraciones y consultas veterinarias gratuitas. En lo que respecta a Seguridad, se armaron stands de Alerta Brown, de alarmas comunitarias, corredores escolares, Defensa del Consumidor y Casa de Justicia. En materia de Producción y Empleo hubo puestos informativos sobre los cursos que se dan en el Cefip, la panificadora municipal, la Granja Educativa Municipal, Descubrí Brown y una Feria de Productores Rurales. También se brindaron servicios del área de Gestión Descentralizada, donde se atendieron distintos reclamos municipales; información relacionada a Infraestructura como obras en ejecución, proyectos a realizar, bacheos y luminarias, y también del programa Causa Común Brown Cabe mencionar que toda la actividad se llevó adelante en la plaza “Nuestras Malvinas” la cual fue puesta en valor por la gestión del Intendente Mariano Cascallares, en el marco de un plan de embellecimiento de espacios públicos en todo el distrito.

