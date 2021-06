Richmond concluyó la producción de sus primeras 450.000 dosis de la vacuna Sputnik V

El laboratorio Richmond informó que concluyó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, a través de su cuenta de la red social Twitter. “Finalizamos la producción de las primeras 448.625 dosis de la vacuna #SputnikV. Las mismas, fueron enviadas al operador logístico quedando a la espera de la liberación final por parte de Anmat y del Instituto Gamaleya”, agregaron. Desde su Twitter agradecieron “el arduo trabajo de nuestros profesionales para alcanzar este primer objetivo, y continuar con nuestro compromiso de tener producción local de vacunas”. “Es otro hito más en nuestro sueño de ayudar a vivir más y mejor”, concluyeron. El presidente de la farmacéutica, Marcelo Figueiras, dijo, el pasado 8 de junio, que la “planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar 500 millones de dosis” del fármaco contra el coronavirus cuando esté en pleno funcionamiento. “Como sabemos, los países que producen, vacunan y los que no producen esperan”, advirtió al exponer ante en la Cámara de Diputados en una reunión que mantuvieron los jefes de bloques con representantes de laboratorios. En este marco, el empresario adelantó que la producción programada es de 500.000 dosis por semana. “Podemos llegar a fabricar cinco millones de dosis por mes una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta que completen los envíos prometidos”, completó Figueiras al declarar en la Cámara de Diputados.

