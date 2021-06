Para los Infectólogos los dichos de Macri son “una falta de conocimiento y respeto”

Médicos infectólogos afirmaron que los dichos del expresidente Mauricio Macri quien consideró al coronavirus como una “gripe, un poco más grave”, son “una falta de conocimiento y de respeto” hacia todos “los que han perdido seres queridos” . Las críticas de los infectólogos surgieron tras los dichos del expresidente quien durante una entrevista en Mendoza consideró al coronavirus como una “gripe, un poco más grave” y añadió que “nunca” creyó que fuera “algo” por lo que “uno tiene que estar sin dormir”. Aunque varias horas después a través de su cuenta de Twitter pidió disculpas, las críticas de los médicos infectólogos no cesaron. El infectólogo Eduardo Lóipez, especialista en infectología pediatrica e integratante del grupo que asesora al presidente Alberto Fernández, aseguró a Télam que “creo que hay un error de interpretación teniendo en cuenta que la Argentina es el cuarto país con más cantidad de muertos por día en los últimos días”. “Además tuvo más de 80.000 muertos desde que se inició la pandemia, por lo que el coronavirus es más que una gripe un poco más fuerte, me parece que se peca de un análisis poco profundo“, indicó López. El médico destacó, además, que desde el punto de vista científico “es una enfermedad que en el mundo cobró millones de vidas, millones se enfermaron, por lo que considerarla una gripe fuerte no es el análisis científico que uno tiene que hacer“. Por su parte, Jorge Geffner, profesor Adjunto, Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador Principal del Conicet, dijo a Télam que “dejar por sentado que esta pandemia que ha costado más de 80.000 muertos en la Argentina y tres millones en el mundo no tiene importancia muestra un nivel profundo de desconocimiento”. “Esta enfermedad ha tenido consecuencias nefastas desde el punto de vista de vidas cobradas y del estrés del sistema de salud, por lo que quitarle relevancia muestra además una falta de respeto a todas las personas que han sufrido tanto”, dijo Geffner. Y agregó: “Todos sufrimos por esta pademia y en primer lugar aquellos que tuvieron pérdidas en forma directa”. El expresidente Macri escribió hoy tras la reacción a sus dichos que pedía perdón “por el error que cometí al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares”.

Both comments and pings are currently closed.