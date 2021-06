Parten el fin de semana dos vuelos a China para buscar vacunas Sinopharm

Dos nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas partirán este fin de semana hacia China para buscar más partidas de vacunas Sinopharm contra el coronavirus, que se sumarán a las 20,6 millones de dosis ya distribuidas desde el inicio de plan de inmunización en todo el país. “Dos nuevos vuelos de @Aerolineas_AR partirán en próximos días a China para traer al país más dosis de Sinopharm. El primero saldrá mañana 12.50hs y el segundo lo hará el domingo a la misma hora. Con estos vuelos, realizamos 26 operaciones y superamos los 15 millones de dosis”, confirmó esta mañana el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, a través de su cuenta de Twitter. “Otra excelente noticia que permitirá continuar con la mayor campaña de vacunación y que más argentinos y argentinas puedan vacunarse. Estamos cumpliendo una tarea fundamental cuando el país más lo necesita”, agregó en un segundo tuit. Se trata de la vigesimoquinta y vigesimosexta operación de traslado de vacunas realizada por la empresa, y con estas se completarán siete misiones a Beijing para traer vacunas. El primero de los vuelos se encuentra programado para mañana a las 12.50, bajo el número AR1064; realizará una escala intermedia en Madrid y arribará a Beijing el lunes 21 a las 0,15 (hora local en China, las 13,15 hora argentina). Allí permanecerá hasta las 3,15 y emprenderá el regreso haciendo una escala de reabastecimiento en el aeropuerto de Barajas, para arribar finalmente, al aeropuerto de Ezeiza a las 19,10 del lunes 21. Al día siguiente y con el mismo esquema horario le tocará el turno al AR1066. El vuelo aterrizará en el país el martes 22 a las 19,10. “Con estos dos vuelos seguimos alimentando la campaña de vacunación y la esperanza de poder salir pronto de esta crisis sanitaria sin precedentes. Estamos orgullosos de poder cumplir un rol tan importante cuando el país más lo necesita”, señaló Ceriani. Dos nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas partirán este fin de semana hacia China para buscar más partidas de vacunas Sinopharm. La vacuna de Sinopharm es trasladada a una temperatura de entre 2 y 8 grados sobre cero, en contenedores llamados “envirotainers” con control activo de temperatura y en viales de 3 dosis. Además, este tipo de carga, por indicación estricta del laboratorio solo puede ser trasladado en la bodega de las aeronaves. Aerolíneas Argentinas lleva completados un total de 5 vuelos a la República Popular China en los cuales fueron trasladas 3.659.200 de vacunas producidas por el China National Pharmaceutical Group Corp. Además, se realizaron, al momento, 19 vuelos a Moscú en los que se transportaron 9.473.290 dosis, por lo que 24 operaciones realizadas se trajeron un total de 13.132.490 de dosis.

