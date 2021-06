Cascallares y Arroyo entregaron maquinaria y equipamiento a emprendedores brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, entregaron herramientas y equipamiento a emprendedores brownianos y recorrieron instituciones que realizan una importante tarea social en nuestro distrito. La jornada comenzó en la Casa de la Niñez de San José, sita en Misiones 1902, donde el jefe comunal y el funcionario nacional dialogaron con las mujeres que allí trabajan brindando asistencia alimenticia, además de talleres y actividades recreativas, apostando fuerte a la inclusión y la igualdad de oportunidades. En este sentido, firmaron convenios para la puesta en marcha de dos “Zona de Crianzas” en los Centros de Integración Comunitarios (CIC) de José Mármol y Burzaco; y para la adhesión al programa nacional de integración de jóvenes para el “Potenciar Joven”. Allí estuvieron presentes el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner; el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Luongo; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Berardo; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana y el delegado Humberto Morelli. “Muy contentos con la visita de Daniel Arroyo y de todo su equipo firmando convenios muy importantes para nuestros vecinos y vecinas. Es central tener un Gobierno Nacional que piense en las necesidades de los barrios y realice acciones para potenciarlos. Sentimos que somos un verdadero equipo trabajando con las mismas fuerzas y filosofía, todo en pos de resolver los problemas de nuestra gente”, sostuvo Mariano Cascallares. Daniel Arroyo, en tanto, destacó la labor de Mariano Cascallares, quien “viene haciendo un trabajo excepcional con una gestión transformadora con inclusión y trabajo”. “Estos convenios servirán para seguir potenciando estas tareas y ampliando derechos”, agregó. Mientras que Lerner destacó que en Almirante Brown hay una gestión con “compromiso y calidad con la agenda de ampliación de derechos de la niñez”, algo que “se ve con las políticas públicas que se llevan adelante”. Posteriormente, cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, la comitiva se trasladó hasta el Centro Integrador Comunitario (CIC) José Mármol, ubicado en Frías 4100, donde se inauguró la “Zona De Crianza”, un espacio de cuidado y juego del programa “Primeros Años”. Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos local, Adrián Arano; la coordinadora General de Políticas Socio Comunitarias, Iris Balmaceda y la delegada municipal, Valeria Ramallo. La recorrida continuó con una visita al vacunatorio ubicado en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, desde donde el intendente Cascallares remarcó que la inoculación contra el Covid-19 avanza “a todo ritmo en el distrito”, al tiempo que subrayó que “se están aplicando 3.500 dosis por día”. Por último la jornada terminó en la Granja Educativa Municipal, donde se entregaron insumos y herramientas a emprendedores y emprendedoras de Almirante Brown, en el marco del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este sentido, se otorgaron distintas maquinarias industriales para el rubro gastronomía, como hornos, freidoras, batidoras, freezers, amasadoras a más de 30 emprendedores y emprendedoras del distrito

