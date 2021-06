Tenía tobillera electrónica, lo detuvieron por robo e intentó morder a los policías al grito de “tengo sida”

Un joven de 20 años que estaba bajo arresto domiciliario con monitoreo de una tobillera electrónica, fue detenido en las últimas luego de intentar morder a los policías que fueron a detenerlo tras la denuncia de un vecino, que lo acusó de robarle diversos elementos de su casa de la localidad platense de Los Hornos, informaron hoy fuentes policiales. Según las fuentes, al momento de ser aprehendido, el hombre les dijo a los efectivos “tengo sida” e intentó morderlos, al tiempo que su padre y dos hermanos intentaron defenderlo, enfrentándose con los agentes policiales, por lo que también fueron apresados. El hecho ocurrió ayer en la calle 50, entre 147 y 148, de ese barrio platense, cuando un llamado al 911 alertó sobre un posible robo en proceso. Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría de Los Hornos y del Comando Patrullas La Plata se entrevistaron con el denunciante e identificaron al imputado, que salió corriendo mientras se descartaba de los elementos robados. De acuerdo a las fuentes, el robo fue descubierto por el damnificado cuando llegó a su casa y sorprendió al joven llevándose elementos de su propiedad, entre ellos, un cochecito de bebé. “En todo momento se mostró muy agresivo con el personal policial, a quien atacaba con mordeduras diciendo que tenía Sida”, explicó una fuente policial, quien agregó que uno de los efectivos “fue lesionado con un golpe en el tórax” y tuvo que ser atendido en un hospital de la región. Los investigadores descubrieron que el autor del robo tiene múltiples antecedentes, y que llevaba una pulsera electrónica ya que estaba bajo prisión domiciliaria, otorgada en enero pasado por un Juzgado de Ejecución Penal de La Plata. El joven, su padre y sus dos hermanos fueron derivados a la sede de la comisaría 3ra. de La Plata y se encuentran a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de ese distrito.

Both comments and pings are currently closed.