Cascallares encabezó un emotivo homenaje a Güemes en Rafael Calzada

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó esta mañana un emotivo acto en homenaje al General Martín Miguel de Güemes en la plaza que lleva su nombre en la localidad de Rafael Calzada, en el marco del Bicentenario de su paso a la Inmortalidad. En ese espacio público, a metros de la Delegación Municipal de Rafael Calzada, se descubrió un busto y una placa conmemorativa a modo de homenaje. La jornada se llevó adelante en el espacio público emplazado entre las calles Güemes, Perón y Arnoldo Janssen, a metros de la estación ferroviaria de Calzada, donde el jefe comunal junto a centros tradicionalistas, vecinos y autoridades de Gendarmería Nacional homenajearon al prócer argentino fallecido el 17 de junio de 1821. La actividad comenzó con el izamiento de las banderas distrital, provincial y nacional, siguió con el entonamiento del Himno Nacional Argentino y culminó con la entrega de una copia de la ordenanza que oficializó el nombre de la plaza, aprobada por el Concejo Deliberante de Almirante Brown, a los centros tradicionalistas locales. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko y el delegado municipal José Canto. Cabe destacar que en la Plaza Güemes se llevaron adelante también importantes trabajos para su puesta en valor, en el marco de la política pública de embellecimiento de los espacios públicos que se realiza en todo el distrito. En el emotivo homenaje también dijo “presente” el coordinador de Centros Tradicionalistas, Ismaél Rodríguez, junto al vecino y titular de la Asociación Nativos de Almirante Brown, Oscar Rincón. Este acto se desarrolló respetando las medidas sanitarias para la prevención del Covid-19.

