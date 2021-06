El Gobierno dio marcha atrás con el pago retroactivo de la deuda del Monotributo

El presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con el titular la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y dieron marcha atrás con la categorización aplicada por la AFIP a monotributistas. Así lo indicaron fuentes de Casa Rosada, las cuales precisaron que el encuentro se desarrolló en el despacho presidencial. También participa de la reunión la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Ante esto, Alberto Fernández le solicitó a Sergio Massa un nuevo programa de mejoras para el monotributo y de alivio fiscal.

