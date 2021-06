El municipio lanzó un Concurso de Fotografía Ambiental

En el marco de las actividades por el Mes del Medioambiente, el Municipio de Almirante Brown presentó el Concurso de Fotografía Ambiental, abierto a toda la comunidad, que premiará a las imágenes que reflejen el valioso patrimonio natural de nuestro distrito. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Política Ambiental y Hábitat junto al Instituto de las Culturas Brown, titulada “El ambiente en mi municipio, en mi barrio, en mi casa”, se lleva adelante en el marco de las actividades que la gestión del intendente Mariano Cascallares con el programa Brown Verde. El concurso premiará a las fotografías que reflejen el patrimonio natural de Almirante Brown, principalmente las que evidencien la importancia de la biodiversidad urbana, específicamente flora y fauna autóctona, y su importancia en el ambiente silvestre y urbano que nos rodea, además de otras expresiones relacionadas a la temática ambiental. Además de los premios, las doce mejores fotografías ilustrarán el calendario ambiental 2022. En este sentido, los interesados pueden participar hasta el 30 de junio enviando su propuesta a concursofotografico.altebrown@gmail.com.

