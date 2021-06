Cascallares con eje en seguridad alimentaria y en las instituciones

En el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, el intendente municipal Mariano Cascallares y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Laura Alonso, firmaron un convenio fortaleciendo las acciones que garantizan la seguridad alimentaria de vecinas y vecinos de Almirante Brown en condición de vulnerabilidad social. Cascallares y Alonso sellaron el acuerdo para continuar garantizando la entrega de alimentos a la población vulnerable de Almirante Brown. El acto de firma del convenio tuvo lugar en el Palacio Municipal, y contó con la participación de la directora nacional de Fortalecimiento Institucional, Victoria Colombo, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y el subsecretario de Desarrollo y DDHH, Adrian Arano. Posteriormente los funcionarios se trasladaron a la localidad de Longchamps, donde recorrieron el Hogar de niños y niñas Colibríes -de Mensajeros de la Paz-, ubicado en el barrio los Álamos, que asiste a menores de 3 a 12 años que viven situaciones complejas de vulneración de derechos, y que tiene como objetivo brindar un espacio de contención para la población que alberga. Allí fueron recibidos por la titular de la institución Graciela Gilona quien interiorizo a los visitantes respecto de la realidad que vive la institución, de los proyectos, necesidades y de los alcances de la atención que prestan a la comunidad hace 18 años. La jornada se extendió con la visita al Centro de Participación Comunitaria del Suburbio, donde se brindan talleres- ahora bajo la modalidad virtual- y se trabaja para el fortalecimiento institucional de las diferentes entidades que conviven en la localidad. Finalmente visitaron el emprendimiento agroecológico Mama La Pacha Cooperativa. Entre otros, formaron parte de la recorrida, el diputado nacional Federico Fagioli y su par María Rosa Martínez, el secretario de Gestión Descentralizada local, Atilio Gari, y los delegados de Glew y Longchamps, Guillermo Antoniani y José Vega, respectivamente, además de la concejal Andrea Bonetto.

Both comments and pings are currently closed.