El municipio renovó la Plaza Delguy e inauguró el nuevo Skatepark de Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró el nuevo Skatepark construido en la localidad de Burzaco y recorrió la Plaza Delguy, que también fue remodelada por el Municipio browniano mediante la colocación de árboles nativos y autóctonos, patio de juegos y luminarias LED. La jornada se realizó en el cruce de Roca y 9 de Julio, a metros de la estación ferroviaria de Burzaco, donde el jefe comunal participó de la inauguración formal del Skatepark cuyas obras comenzaron a finales de 2019 y concluyeron en plena pandemia. Se trata de un espacio que era utilizado por la comunidad local con rampas de madera y que el Municipio de Alte Brown puso en valor con la construcción de rampas de cemento de distinto tamaño y forma, barandas, bancos y un cerco para mayor seguridad. En este sentido, Pablo Zabaleta, integrante de la Asociación Skatepark Almirante Brown remarcó que actualmente hay “80 alumnos y alumnas que participan con nueve coordinadores”, transformando el lugar “en un verdadero espacio de contención para toda la juventud”. “Estamos muy contentos con todas estas obras y por concebir al skate como un deporte. Cada vez son más los chicos y chicas que se acercan y hasta vienen de distintos barrios y distritos”, destacó. Cabe recordar que el lugar, que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Almirante Brown, es el segundo Skatepark del distrito junto con el construido por la gestión de Mariano Cascallares en la estación ferroviaria de Claypole. Además, Cascallares recorrió la renovada Plaza Delguy, donde se realizaron importantes obras para ponerla en valor como la colocación de 30 árboles con variedades nativas y autóctonas producidas en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, veredas, patio de juegos y luminarias con tecnología LED. De la jornada participaron también el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el director General de Diseño Urbano, Pablo Moreira y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.