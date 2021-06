Provincia podría comenzar a vacunar a menores de 40 años antes de fin de mes

Entre el primer y segundo componente de las vacunas contra el coronavirus, en la provincia de Buenos Aires se aplicaron más de 5 millones de dosis y el gobierno de Axel Kicillof prevé que podría comenzar a inmunizar a menores de 40 años antes de que finalice el mes de junio. En estos momentos, se avanza con la inoculación de personas que tienen entre 50 y 55 años y completar el esquema de vacunación de quienes son mayores de 70 años y todavía no fueron vacunados. Cabe señalar que este último grupo etario ya puede acceder a la inmunización “libre”, es decir que no necesita registrarse ni solicitar un turno, sólo deben acercarse a algunas de las postas de vacunación con su DNI. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, valoró la “gran velocidad” con la que se está vacunando y detalló que el último fin de semana fueron enviadas algo más de “400.000 citaciones, incluyendo 150.000 a menores de 50 años”, además adelantó que estarán aplicando nuevas dosis ” a muchas personas menores de 40 años antes de fin de mes”. Gollan mencionó que este domingo fueron inoculados “830 mayores de 70 años que concurrieron sin turno” y explicó que no descartan la posibilidad de “ir con heladeritas, casa por casa, a vacunar a los que no se inscribieron”. “Muchos carecen de computadoras en sus casas para inscribirse, otros no se animan. Ya lo vimos con la gripe: si vamos a buscarlos, se vacunan”, sostuvo. Desde la cartera sanitaria informaron que hasta el momento, hay 8.621.954 bonaerenses registrados para ser vacunados contra el Covid-19. Por otro lado, detallaron que desde que comenzó la campaña de inmunización, se aplicaron 4.333.571 primeras dosis y 1.049.871 de la segundas.

