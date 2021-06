El municipio pondrá en marcha un mercado popular y acompaña a sectores vulnerables

En el marco del Plan Nacional Accionar, el intendente Mariano Cascallares y la titular del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación, Victoria Tolosa Paz avanzaron en la puesta en funcionamiento de un mercado popular con productos saludables a precios accesibles.

Cascallares recibió a Tolosa Paz en el Palacio Municipal, donde se realizó la firma de dos convenios: uno para acompañar a todas aquellas personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad social con el Programa de Ayudas Urgentes, y otro que apunta a la creación de un mercado popular en el distrito donde los vecinos puedan comprar productos saludables, no solo aquellos básicos, sino con una canasta más amplia. Posteriormente, los funcionarios recorrieron el predio donde se construye el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” en la localidad de Burzaco, un espacio de capacitación, asistencia técnica, comercialización y fortalecimiento de unidades productivas, talleres familiares e individuales, cooperativas y emprendimientos del distrito, donde se instalará el Mercado Popular, denominado Multiplicar. En la ocasión, el intendente- que hizo hincapié en el acompañamiento del Gobierno Nacional para la articulación de políticas sociales-, subrayó: “Hoy estamos en este espacio de incubación de proyectos, un desafío que tenemos por delante, donde vamos a generar un centro de comercialización de la economía popular y en particular un mercado con productos de buena calidad y con precios acordes al bolsillo de las vecinas y vecinos, además enlazándolo con la actividad de economía popular y social del distrito”. Más adelante, el jefe comunal manifestó que “a pesar de la pandemia, estamos trabajando, planificando y avanzando en políticas públicas que queden en forma concreta para abordar lo respecta a situaciones de vulnerabilidad ya sea por falta de documentación o de necesidades extremas”. Por su parte, Tolosa Paz destacó: “Estamos acompañando y visitando este sueño que llevó adelante este intendente para poder fortalecer la economía social del distrito. El 40 % de la Argentina tiene niveles de informalidad, con hombres y mujeres que todos los días se levantan y trabajan, y en estos lugares van a poder no solo capacitarse, formarse, crecer, desarrollar y generar- a partir de esto- más trabajo”. “Lo que queremos es que aquí, este mercado Multiplicar pueda ofertar de manera constante y permanente alimentos sanos, seguros y soberanos de la economía social y local que no para; el intendente simplemente hace un puente para que la comunidad que más necesita que le cuidemos el bolsillo pueda ser beneficiada con este tipo de políticas, con un estado que no suelta el brazo y que sigue apostando a que la recuperación es a partir del trabajo”, añadió la funcionaria nacional. Participaron de la jornada, la diputada provincial Cristina Vilotta; el subsecretario de Políticas Sociales de la Nación, Juan Manuel Gramillo, el director de Abordaje Territorial del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Luis Sannen; el secretario de Gobierno local Juan Fabiani, el secretario de Salud, Walter Gómez, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan, y la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, entre otros. Mercado Popular Cabe señalar que los Mercados Populares apuntan a generar espacios donde las vecinas y vecinos puedan comprar productos saludables, no solo aquellos básicos, sino una canasta más amplia que incluya: legumbres, cereales, frutas, verduras, lácteos, pastas, carne, huevos, pescado, pollo, aceite, frutas secas, semillas, bebidas e infusiones, entre otros. Almirante Brown tiene un Plan Integral de fortalecimiento de la Economía Social, Popular y Solidaria que apunta a trabajar directamente con productores, emprendedores y unidades productivas en general que tengan como precepto el trabajo autogestivo digno y asociativo, la comercialización a precios justos y la llegada directa a los consumidores. En ese marco se trabaja en la construcción del Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown, un espacio de capacitación, asistencia técnica, comercialización, talleres familiares e individuales, cooperativas y emprendimientos, donde se proyecta la instalación del nuevo Mercado Popular que beneficiara a miles de vecinos. Plan Accionar El Programa de Ayudas urgentes se enmarca en el Plan Nacional ACCIONAR que tiene el objetivo de lograr un abordaje territorial coordinado, integral y eficiente de políticas sociales existentes o a crearse, el cual a través de un Mapa integra información de los Ministerios de Salud; Educación;Ciencia y Tecnología; Desarrollo Social; y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; INTA y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con

el fin de identificar poblaciones con alta vulnerabilidad social y necesidades

básicas insatisfechas. En Brown, el programa llegará a alrededor de doscientas familias que reflejan los mayores índices de vulneración de derechos. La ayuda se utilizará para insumos en infraestructura de viviendas, que mejorará la calidad de vida de dicha población.

Both comments and pings are currently closed.