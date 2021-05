Héroe de Malvinas Browniana se vacunó y escribió una emotiva carta de agradecimiento

Sergio Desiderio es un ex combatiente de la Guerra de Malvinas que este 25 de Mayo recibió la vacuna contra el Covid-19 en la localidad de Longchamps y fue tal su emoción que escribió una carta de agradecimiento a todo el personal que trabaja en los centros de vacunación de nuestro distrito. “Quiero agradecer a todos los participantes del operativo de vacunación nacional, provincial y especialmente al Centro Castelli de Longchamps. Mis felicitaciones y agradecimiento por el enorme trabajo que realizan”, señaló el héroe browniano, quien fue declarado en 2017 como “Ciudadano Ilustre” junto a más de 120 ex combatientes por el intendente Mariano Cascallares. En este sentido, Desiderio expresó que el amor con el que se trabaja en los vacunatorios del Municipio de Almirante Brown es similar al de los jóvenes que defendieron la patria en Malvinas. “Hace 39 años, siendo jóvenes como ustedes, nos encontramos con el llamado de la Patria y marchamos a nuestras Islas. Hoy ustedes cumplen con el deber en esta cruel pandemia. Sepan que son el orgullo de los veteranos de guerra de Malvinas”, completó La vacunación en Almirante Brown avanza a todo ritmo y el de la Sociedad de Fomento “Castelli” de Longchamps es uno de los centros locales que funcionan actualmente, además de los hospitales provinciales. En esa línea, el intendente Mariano Cascallares destacó que “estamos por llegar a los 130.000 dosis aplicadas” y remarcó que “siguen llegando vacunas a nuestro distrito”. Finalmente, la emotiva carta del héroe browniano llegó a las manos del propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien en sus redes sociales compartió la misiva y expresó: “Sus palabras conmueven porque encontró en esos jóvenes vacunadores algo de sus compañeros: el amor por la patria y el valor de asumir una responsabilidad por un pueblo que siempre estará agradecido”.

Both comments and pings are currently closed.