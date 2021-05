Se reportaron 35.399 contagios y otras 532 personas murieron en las últimas 24 horas

Otras 532 personas murieron y 35.399 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 75.588 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.622.135 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 6.644 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 75% en el país y del 76,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Both comments and pings are currently closed.