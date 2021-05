Gollan: “Dentro de dos o tres días comenzará a notarse el efecto de las restricciones”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, aseguró que el efecto de las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno nacional para mitigar los contagios de coronavirus comenzarán a notarse “dentro de dos o tres días”. “Tuvimos dos días de feriado, donde las cifras (de contagios) son menores. Comparadas con el lunes y martes anterior, ayer tuvimos un descenso bastante importante de casos, pero se puede deber al feriado”, dijo el funcionario este jueves en declaraciones a radio El Destape. En ese marco, planteó que el miércoles se registraron 1.699 casos menos que el miércoles anterior, dato que calificó como “positivo” y remarcó que se espera “que sea el inicio del descenso”. “Comparadas con el lunes y martes anterior, ayer tuvimos un descenso bastante importante de casos, pero se puede deber al feriado” DANIEL GOLLAN Con todo, Gollan destacó que desde el Gobierno son “cautelosos” respecto del resultado de las medidas y señaló que si bien “hay una distensión en la situación de las camas”, ésta es “relativa” porque se debe a que “las camas que se liberan de terapia intensiva son por fallecimiento de los pacientes”. “Si empiezan a subir los casos de forma importante, cualquier ingreso a terapia intensiva la pone de nuevo en tensión. Así que esperamos que esta tendencia siga”, destacó el ministro y reconoció que “siempre que se hicieron cierres fuertes, hubo impacto”. Gollan: “Tenemos capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias en la provincia”. En ese marco, planteó que el éxito de las medidas que rigen hasta el 31 de mayo dependerá de cómo se cumplan esas restricciones y manifestó que, mientras tanto, “se sigue vacunando”. Gollan sostuvo que “están entrando una enorme cantidad de vacunas y la semana que viene vamos a terminar con el hito dos, que es (la inmunización de) los mayores de 40 años con comorbilidades” y añadió: “Luego, vamos a empezar a vacunar personas de 18 a 40 años con comorbilidades”. “Tenemos capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias en la provincia. Vacunamos de lunes a lunes desde que comenzó el operativo DANIEL GOLLAN Asimismo, celebró que en los últimos días se registró “un rebote en la cantidad de inscriptos” para recibir la vacuna y destacó la necesidad de que la población se anote, sobre todo las embarazadas. “Tenemos capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias en la provincia. Vacunamos de lunes a lunes desde que comenzó el operativo. Si tenemos vacunas, podemos sostener ese ritmo y son 700.000 vacunados por semana”, indicó Gollan. El ministro además se mostró confiado en que hacia fines de junio estará vacunada “la mayoría de los anotados con factores de riesgo” y contó que, luego, se inmunizará al resto de la población. Posteriormente, aclaró que “si una persona pierde el turno, puede ir dentro de los 15 días siguientes” y remarcó que “si uno tuvo una forma leve de la enfermedad, luego de dos semanas del alta ya se puede vacunar sin problemas”. “Igual, esa persona tiene anticuerpos por tres meses. Los que tuvieron la enfermedad, con una sola dosis levantan una cantidad de anticuerpos que es impresionante. Mucho más, incluso, que con las dos dosis. Quedan muy bien protegidos”, finalizó.

