El puente turístico tiene nueva fecha: para cuándo se trasladó el feriado del 24 de mayo

El Gobierno decidió una nueva fecha en la que espera poder promover los viajes por el interior del país luego de la cancelación del feriado puente que estaba previsto para el lunes 24 de mayo. Con el objetivo de “desincentivar la circulación” y evitar el crecimiento de los contagios en medio de la segunda ola de coronavirus, el Gobierno pasó el feriado puente del 24 de mayo al mes de agosto. De esa manera, el próximo feriado puente se trasladará al viernes 13 de agosto y el fin de semana largo iría del viernes 13 al lunes 16 de agosto, que ya estaba establecido como feriado porque se trasladó la fecha por la conmemoración del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín del 17 de agosto. La decisión sería publicada este viernes en el Boletín Oficial, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), según consigna Infobae. Desde el Gobierno entienden que el traspaso puede beneficiar al sector turístico, ya que este fin de semana largo el movimiento no iba a ser tan importante, en medio de las actividades que tienen restricciones y, al mismo tiempo, con menor gente dispuesta a movilizarse por temor a los contagios. El 24 de mayo era uno de los tres feriados con fines turísticos que el Ejecutivo había establecido este año: los otros dos son el viernes 8 de octubre (se complementa con el lunes 11, cuando se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural), y el lunes 22 de noviembre (va de la mano del Día de la Soberanía Nacional, que se celebrará el sábado 20).

