El Mercado Federal Ambulante llega este viernes a la plaza San Jerónimo de Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, pondrá en marcha este viernes 14 de mayo el Mercado Federal Ambulante, en la localidad de Rafael Calzada. La jornada se llevará adelante desde las 10 de la mañana y hasta agotar stock en la plaza San Jerónimo, ubicada en Balboa entre Cervantes y Rivadavia, donde se comercializarán alimentos frescos y de primera calidad a precios accesibles. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que entre los productos disponibles los vecinos podrán conseguir bolsones de 5 kilos con hortalizas, a 140 pesos; con vegetales, a 260 pesos; y de frutas, por 290 pesos. También habrá cortes de carne de primera calidad, como asado a 349 pesos el kilo, roast beef a 399 pesos, carnaza a 369 pesos y cuadrada, a 499 pesos. Esta propuesta, que se realizará por primera vez en el distrito en Rafael Calzada, se replicará en otras localidades, a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown y la Secretaría de Comercio Interior, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Finalmente durante la jornada habrá stands de las distintas áreas del Municipio para consultas, entre ellas de la propia Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional; de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana; la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, y la Secretaría de Salud; también del programa Causa Común, del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), de Defensa al Consumidor e inscripciones para el plan “Buenos Aires Vacunate”.

Both comments and pings are currently closed.