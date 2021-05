El ministro Alexis Guerra y Cascallares recorrieron la obra del paso bajo nivel de San Martin

El Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, junto al Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el Presidente de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, recorrieron hoy la obra para la construcción de un paso bajo nivel en la avenida San Martín entre Burzaco y Adrogué, que se está llevando adelante generando más de 300 nuevos puestos de trabajo. En este sentido, el Ministro Guerrera recorrió hoy la obra del paso bajo nivel en el Municipio de Almirante Brown junto a Mariano Cascallares y dijo: “Es uno de los primeros pasos bajo nivel, de más de 23 que vamos a hacer en el AMBA y tiene que ver con hacer más ágil la circulación y beneficiar a la mayor cantidad de vecinos posibles”. “Es una inversión que le genera a la región más de 300 puestos de trabajo y una vez terminada, con el trabajo de Trenes Argentinos Operaciones, se aumentarán las frecuencias ferroviarias. Es el trabajo que inició Meoni, y que nos pide el Presidente Fernández: la modernización del sistema de transporte y la integración. Tenemos obras distribuidas en todo el país”, agregó Guerrera. Al respecto, el Intendente Cascallares sostuvo que “es una obra trascendental para todo Almirante Brown y puntualmente para las localidades de Burzaco y Adrogué, porque va a beneficiar a muchísimos vecinos, y genera mucho trabajo en nuestro distrito. Son más de 25 mil vehículos los que circulan diariamente por este cruce”, indicó. Mariano Cascallares agregó que “gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández y al acompañamiento del Ministerio de Transporte ya estamos trabajando para construir otros dos pasos bajo nivel uno en la avenida Perón de Rafael Calzada y un tercero en la calle Diehl de Longchamps. A estas obras históricas le agregaremos el viaducto de 1,4 kilómetros de largo sobre Ruta 4 y la Rotonda Los Pinos, junto a la pavimentación de República Argentina que avanza a todo ritmo”, aseguró Cascallares. El Gobierno Nacional, a través de la cartera nacional, que dirige Alexis Guerrera, está desarrollando un Plan de Modernización del Transporte en todo el país con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos, entre obras iniciadas y a ejecutar, que genera miles de nuevos puestos de trabajo y la reactivación de las economías regionales. Luego de la recorrida de la obra, en el marco del Plan Nacional de Vacunación, Guerrera y Cascallares visitaron el Centro de Vacunación Malvinas Argentinas de Almirante Brown, que se encuentra funcionando desde marzo del 2021. Estuvieron presentes en las recorridas: el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el Intendente Mariano Cascallares; el Presidente de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci; la Subsecretaria de infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández; entre otros funcionarios. DETALLES DE LA OBRA La obra en el Municipio de Almirante Brown por medio de una inversión de más de 1.300 millones de pesos comprende la construcción del paso bajo nivel con dos carriles vehiculares que atraviesan de manera subterránea las vías del ferrocarril Roca y una pasarela peatonal, además de un puente vial del lado oeste, para darle continuidad a las calles Martín Rodríguez y Fidel Terraza y otro puente del lado este, para dar continuidad a la calle Juan Manuel Estrada con la Av. San Martín. En cuanto a los beneficios, se destaca que la obra brindará mayor seguridad vial y fluidez en el tránsito vehicular, logrará mayor conectividad entre ambos lados de las vías e incrementará la frecuencia del servicio ferroviario gracias a la eliminación del paso a nivel, a la vez que disminuirá la contaminación ambiental.

Both comments and pings are currently closed.