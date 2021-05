Un 20% de las familias habita viviendas de calidad insuficiente: casi 1,4 millones de personas viven hacinadas

El 20 por ciento de los hogares argentinos habita viviendas de calidad insuficiente, el 2,6% vive en condiciones de “hacinamiento crítico” y entre 10% y 30% carece de acceso a servicios esenciales de agua, luz y cloacas. Las cifras forman parte del informe sobre “Indicadores de condiciones de vida de los hogares” difundido hoy por el INDEC, en un relevamiento que alcanza a los 31 aglomerados urbanos más poblados. Según el informe del segundo semestre del 2020, el 78,9% de los hogares tienen viviendas con materiales de calidad suficiente, otro 7,8% tienen viviendas de calidad insuficiente y el 13,3% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente. El relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), indica que el 2,6% de ellos se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, y alcanza a 238.000 familias compuestas por 1.382.000 personas. El informe registra que el 10,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 33,8% no dispone de gas de red; y el 31,2% carece de conexión a las redes cloacales. LMD/JC/OM NA

