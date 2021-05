Argentina recibirá casi 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca durante mayo

El plan de inmunización de la Argentina contra el coronavirus se robustecerá durante mayo con la llegada de casi cuatro millones de vacunas AstraZeneca, anunció este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti. “Esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”, subrayó Vizzotti al confirmar la noticia, El informe oficial consigna que 3.960.000 dosis llegarán este mes al país en el marco del contrato celebrado el año pasado con la empresa farmacéutica, a las cuales se sumarán otras 861.600 a través del mecanismo Covax y a las cargas procedentes de Moscú de la vacuna Sputnik V. “Sin dudas, es el inicio de una nueva etapa luego de todo el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional a través de distintas gestiones para conseguir las vacunas y poder seguir aplicando tanto primeras dosis como completar esquemas”, expresó Vizzotti ante el Consejo Federal de Salud (Cofesa). Al encabezar la reunión que congrega a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones del país, la ministra explicó que la nueva remesa de vacunas quedó confirmada en un encuentro que mantuvieron funcionarios nacionales con los representantes locales de la empresa farmacéutica. “Esto cambiará el curso de la segunda ola de la pandemia en Argentina”. CARLA VIZZOTTI Vizzotti indicó que, si se cumple el cronograma presentado por la empresa, en poco tiempo se podrá vacunar a la población objetivo priorizada en esta etapa, ya que las jurisdicciones tienen la capacidad para hacerlo. Las casi 4 millones de dosis corresponden al contrato por 22.400.000 de vacunas que el país celebró con AstraZeneca en noviembre de 2020. La llegada de esas dosis “permitirá darle un nuevo impulso al plan nacional de vacunación contra la enfermedad que genera el virus SARS-CoV-2”, señalaron fuentes de la Casa Rosada. Vizzotti reivindicó el proyecto de articulación y el papel de Argentina y México para posibilitar el acceso a esta vacuna en Latinoamérica, con la colaboración local en la producción. Este lunes, durante su gira oficial por varios países de Europa, el presidente Alberto Fernández había afirmado que su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le había anticipado que una parte de las vacunas llegarían antes de fin de mes. AstraZeneca produce el principio activo de su fármaco contra la Covid-19 en el laboratorio del Grupo Insud en la provincia de Buenos Aires y las envía para su “formulado” a México, desde donde son posteriormente distribuidas. Las vacunas recibidas La Argentina recibió hasta el momento, un total de 12.198.250 de dosis, entre vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca. De ese total, 6.035.850 dosis corresponden a la vacuna Sputnik V (4.975.690 del primer componente y 1.060.160 del segundo componente); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a Covishield/AstraZeneca; y 1.082.400 de AstraZeneca que se recibieron a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Entre diciembre y enero llegaron al país 820.150 dosis de Sputnik (410.150 del primer componente y 410.000 del segundo). La Argentina recibió hasta el momento, un total de 12.198.250 de dosis, entre vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca. En febrero arribaron un total de 2.497.890: 917.890 corresponden a la vacuna Sputnik V (729.090 al componente 1 y 188.800 al componente 2); 580.000 a Covishield y 1.000.000 a Sinopharm. En marzo se recibieron 2.452.870 dosis de vacunas contra la Covid-19. De ese total, 2.234.470 son Sputnik (1.773.110 del componente 1 y 461.360 del componente 2) y 218.400 de AstraZeneca del mecanismo Covax. Mientras que en abril arribaron al país un total de 5.927.340 vacunas, de las cuales 2.063.340 son del componente 1 de Sputnik; 864.000 de AstraZeneca del mecanismo Covax y 3.000.000 a Sinopharm. En tanto, esta tarde partió con rumbo a Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, el decimoquinto carguero hacia Moscú, que despegó a las 17,19 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, bajo el número AR1080, operado por un Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, en búsqueda de una nueva partida de Sputnik V. Se estima que la aeronave, aterrice en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo tras más de 16 horas de vuelo. La partida de regreso desde Moscú, está estimada para alrededor de las 14 de mañana, hora argentina, las 20, horario de Moscú, y su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se concretará alrededor de las 7 del próximo jueves. Como en los vuelos anteriores, las vacunas producidas por el instituto Gamaleya serán trasladadas en contenedores del tipo “thermobox” a una temperatura de 18 grados bajo cero y con carga adicional de refrigeración. Hasta el momento, llegaron 10.192.490 de vacunas en 19 vuelos completados por Aerolíneas (14 desde Moscú con 6.533.290 dosis de Sputnik V y 5 desde Beijing con 3.659.200 dosis de Sinopharm), sobre un total de 12.198.250.

