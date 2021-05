Avanzan obras de cloacas y agua potable en Claypole y José Marmol

El Municipio de Almirante Brown informó que la empresa Aysa avanza a todo ritmo con importantes obras de cloacas y agua potable que beneficiarán a vecinos y vecinas de las localidades de Claypole y José Mármol. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que los trabajos en Claypole representan una mejora para más de 500 familias, a partir de las nuevas conexiones de cloacas llegando a los barrios Medalla Milagrosa y El Trébol de dicha localidad. Se trata de 1.900 metros lineales de cañería, cuyas tareas comenzaron hace cuatro meses y se encuentra en un avance del 50 por ciento. En José Mármol, en tanto, se lleva adelante la renovación de caños de agua antiguos para una mayor presión de la red. Esta iniciativa se enmarca en la obra “Red de Agua Potable – Adrogué Centro”, la cual consiste en el recambio de 34.000 metros de caños con material PVC. Los trabajos beneficiarán directamente a vecinos y vecinas de Mármol y también de Adrogué, ubicados dentro del perímetro comprendido entre las calles Frías, Segurola, 30 de Septiembre, vías del tren Roca, Jorge, Seguí, Hipólito Yrigoyen, Mercedes y General Frías. Esto es posible gracias a las obras de refuerzo que ya se concretaron previamente en las calles Sánchez, Castelli y Ferrari. Actualmente las tareas se realizan en las calles Robinson, entre Bynnon y Rosales.

