Almirante Brown suma 87.000 vacunados y llegan más dosis

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó que ya se aplicaron 87.240 vacunas contra el Covid en nuestro distrito, al tiempo que confirmó que en las últimas horas continuaron llegando nuevas tandas con dosis a los centros de vacunación locales, lo que permitirá potenciar el programa “Buenos Aires Vacunate”. Mientras tanto, el intendente Mariano Cascallares, le solicitó a las vecinas y los vecinos colaboración “para ir cortando la cadena de contagios del Covid-19, al tiempo que repasó las recomendaciones como lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes y mantener la distancia social en todo momento”. El Municipio de Almirante Brown mantiene activos incluso los fines de semana los centros de vacunación. Y continúa sumando puntos para inmunizarse como el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y la Cámara de Comercio de San Francisco Solano, que se están habilitando. Cabe recordar que para inscribirse en el programa “Buenos Aires Vacunate” se debe ingresar en la web http://www.vacunatepba.gba.gob.ar Ingresando allí las autoridades bonaerense ofrecen información y asesoramiento, al tiempo que la ciudadana o el ciudadano inscripto queda a la espera de ser convocado a vacunarse.

