Kicillof, sobre Rodríguez Larreta: “Cuando ocurre una crisis, es el peor momento para especular”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que, “cuando ocurre una crisis, es el peor momento para especular electoralmente”, al opinar sobre la negativa del Gobierno porteño de acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que establece la modalidad remota para las clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Institucionalmente me parece grave, y, en lo personal, cuando ocurre una situación de crisis creo que es el peor momento para especular electoralmente”, dijo el mandatario bonaerense al hablar con El Destape Radio. Asimismo, Kicillof sostuvo que “es un pésimo momento para agregar incertidumbre sobre la angustia de la gente”, y señaló que “(el presidente) Alberto (Fernández), (la ministra de Salud) Carla (Vizzotti) y todo el equipo de salud se reúnen con especialistas del más alto nivel”, así como también lo hace él mismo en la Gobernación, “con el comité científico”. “Pero no se quién asesora allí”, dijo Kicillof respecto a la Ciudad de Buenos Aires. “Esperemos que esta situación se resuelva, porque el virus sigue sin entender que de un lado gobierna el PRO y por el otro el Frente de Todos” Asimismo, en referencia al expresidente Mauricio Macri, que comparte espacio político con Rodríguez Larreta, lamentó que “sigue sin comprender que perdió la elección” y que “hay que acatar la democracia”, al tiempo que evaluó que la gestión de Cambiemos “tuvo desprecio por la educación pública”. “Si les preocupara la educación, cuando tuvieron la oportunidad se hubieran dedicado. Es una cargada que Macri diga que les interesa la educación”, opinó. El Gobernador recordó que se está aún “en una emergencia”, al tiempo que indicó que comparten “40 municipios de la provincia” con la ciudad en el marco del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que consideró que “las alternativas de la pandemia deberían tener una coordinación de ambos lados de la General Paz”. “Lo que no esperábamos era que no obedecieran la ley. El Presidente emitió un DNU y lo que hay que hacer es acatarlo. Esperemos que esta situación cambie, porque el virus no entiende que de un lado gobierna el PRO y del otro el Frente de Todos. Necesitaríamos coordinar las cosas”, apuntó Kicillof. Sobre el panorama bonaerense ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus, precisó: “Vivimos una situación que nos puso en un mes por encima del pico de la primera ola. Llegamos a tocar casi los 12.000 casos promedio. Son números altísimos e involucran una alta ocupación de camas de terapia intensiva”. Kicillof precisó que la baja de casos “ya está pasando, porque había 12.000 casos promedio y la semana pasada hubo 9.600, lo que es una baja relevante pero insuficiente”. “La baja de casos ya está pasando, porque había 12.000 casos promedio y la semana pasada hubo 9.600, lo que es una baja relevante pero insuficiente” “El Gobierno (nacional) ha tomado una batería de medidas que nos parecen bien y las acompañamos”, enfatizó el mandatario provincial. “El problema no es solo la ocupación de camas de terapia sino que, a más casos, habrá más muertos”, dijo y advirtió que la provincia de Buenos Aires “triplicó la cantidad de camas de terapia intensiva” y que, gracias a ese esfuerzo, hoy tiene “76% de ocupación mientras que en CABA están llenos”. “Hay un derrame de CABA a provincia porque no hay camas. No hay problema, son argentinos y argentinas, pero el sistema está saturado”, afirmó. Ante una consulta respecto de si la provincia participa en gestiones para la compra de vacunas, afirmó que “si conseguimos nuevas vacunas las vamos a compartir con el Gobierno nacional y con toda la Argentina”. Kicillof reseñó que durante el año pasado la provincia comenzó gestiones con distintos laboratorios y, cuando estas negociaciones avanzaron, “hablamos con el Gobierno nacional y resolvimos que continuaran ellos las tratativas”.

Both comments and pings are currently closed.